El embajador de Estados Unidos en Argentina ratificó el compromiso de "fortalecer los lazos" entre ambos países

Peter Lamelas manifestó que las novedades vinculadas a las inversiones se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina”. El posteo.

Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina elegido por Donald Trump.

¿El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump quiere "fortalecer los lazos" con la gestión del presidente Javier Milei. Además aseguró que se trata de “nuevas oportunidades” para nuestro país.

En funcionario dejó entrever también que todos los proyectos en los que trabajarán, vinculados a las inversiones y el comercio, se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina”. A su vez, Lamelas calificó como “excelente” la relación bilateral que existe entre los mandatarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pldocmd/status/1977228464349413843&partner=&hide_thread=false “Looking forward to the meeting between President Trump and President Milei on October 14th. We’re committed to strengthening U.S.-Argentina ties, fostering investments and trade, while always respecting Argentina’s sovereignty. Exciting new opportunities ahead for both nations!” pic.twitter.com/XRVJz5Ujmk — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 12, 2025 En ese sentido, el embajador publicó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se vienen nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”.

En su posteo, Lamelas mencionó el encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 14. En principio, Javier Milei y Donald Trump dialogarán sobre el respaldo financiero que pretende recibir el Gobierno nacional, previo a las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.

La idea es que, luego de la reunión, se comuniquen nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Argentina. Un de las medidas tendría relación con formalizar las reducciones arancelarias en 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.