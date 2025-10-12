12 de octubre de 2025 - 18:06

El embajador de Estados Unidos en Argentina ratificó el compromiso de "fortalecer los lazos" entre ambos países

Peter Lamelas manifestó que las novedades vinculadas a las inversiones se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina”. El posteo.

Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina elegido por Donald Trump.

Peter Lamelas, el embajador de Estados Unidos en Argentina elegido por Donald Trump.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

¿El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, ratificó que el gobierno de Donald Trump quiere "fortalecer los lazos" con la gestión del presidente Javier Milei. Además aseguró que se trata de “nuevas oportunidades” para nuestro país.

Leé además

Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza.

Luis Petri: "No tengo dudas de que Mendoza va a dar una muestra de apoyo a Javier Milei"

Por  Martín Fernández Russo  y Juan Carlos Albornoz
Milei encabezó una recorrida en Corrientes

Milei encabezó una recorrida en Corrientes y apuntó al "narcoestado del kirchnerismo"

Por Redacción Política

En funcionario dejó entrever también que todos los proyectos en los que trabajarán, vinculados a las inversiones y el comercio, se realizarán “respetando siempre la soberanía argentina”. A su vez, Lamelas calificó como “excelente” la relación bilateral que existe entre los mandatarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pldocmd/status/1977228464349413843&partner=&hide_thread=false

En ese sentido, el embajador publicó: “Nos comprometemos a fortalecer los lazos entre Estados Unidos y Argentina, fomentando las inversiones y el comercio, respetando siempre la soberanía argentina. ¡Se vienen nuevas y emocionantes oportunidades para ambas naciones!”.

En su posteo, Lamelas mencionó el encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 14. En principio, Javier Milei y Donald Trump dialogarán sobre el respaldo financiero que pretende recibir el Gobierno nacional, previo a las elecciones legislativas el próximo 26 de octubre.

La idea es que, luego de la reunión, se comuniquen nuevos acuerdos económicos entre Estados Unidos y Argentina. Un de las medidas tendría relación con formalizar las reducciones arancelarias en 100 posiciones de comercio exterior, con tarifas que variarían entre 0 y 10%.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, recibió a Luis Caputo, ministro de Economía argentino.

Nos salvó el 7mo. de caballería

Por Carlos Fara
Melania Trump negoció personalmente con Putin para la reunificación de niños ucranianos con sus familias, logrando el regreso de ocho menores en las últimas 24 horas.

Melania Trump afirmó que negocia personalmente con Putin la reunificación de niños ucranianos

Por Redacción Mundo
Xi Jinping y Donald Trump.

Tensión entre Estados Unidos y China: Trump canceló su reunión con Xi Jinping y anunció medidas drásticas

Por Redacción Mundo
Javier Milei saludando al secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent. (foto archivo)

Scott Bessent justificó la compra de pesos argentinos: "Es comprar barato y vender caro"

Por Redacción Economía