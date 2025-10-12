Luis Petri: "No tengo dudas de que Mendoza va a dar una muestra de apoyo a Javier Milei"

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza , Luis Petri , habló mano a mano con Los Andes de un amplio abanico de temas vinculados a la campaña electoral y la gestión del presidente Javier Milei, un día después de su paso por Mendoza .

Con las revoluciones todavía altas, asegura que “ los mendocinos le van a dar su apoyo” al mandatario nacional en las próximas elecciones y focaliza el mensaje de polarización contra el kirchnerismo.

También aporta su visión del escándalo de José Luis Espert y se refiere al radicalismo , el partido que dejó para sumarse a las filas libertarias, pero en el que mantiene llegada y participación a través de su fundación, "Mendocinos por el Futuro".

La polémica generada por quien considera para él, es "el mejor presidente de la historia" , también resuena en esta charla.

-Fue emocionante la convocatoria espontánea de los mendocinos. Se supo con menos de 12 horas que el Presidente iba a estar en la Peatonal y pese al poco tiempo, decidieron salir de sus casas a recibirnos. El cariño de la gente fue realmente emocionante.

Nosotros decimos, La Libertad Avanza o Argentina y Mendoza retroceden y la muestra de que los mendocinos queremos avanzar, de que no queremos volver atrás, quedó patentizada en esos miles que estuvieron y muchos que se quedaron con las ganas de estar.

Mendoza va a dar una muestra de apoyo a la gestión del presidente. Yo no tengo dudas. Por presente, pero fundamentalmente por historia, es la capital nacional de la libertad. Acá se gestó el Ejército de Los Andes y es la cuna de la libertad.

Tenemos toda una historia vinculada a la libertad muy fuerte y muy potente. En Mendoza se hace carne todos los días la cultura del trabajo y esa cultura del mérito, del esfuerzo, del sacrificio, es prácticamente el ideario libertario. Entonces estamos muy contentos por lo que pasó el jueves y vamos a redoblar el esfuerzo de cara al 26.

Luis Petri Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza. Marcelo Rolland / Los Andes

-Había un conjunto de gente que también vino a protestar…

-Es normal que vayan. Eran minoritarios, poquitos y agresivos. Me parece que fue abrumadora la inmensa mayoría de los mendocinos que se manifestaron. Era una ínfima minoría con proclamas violentas, pero la verdad es que el grueso de la gente que fue a San Rafael y que estuvo aquí en la Peatonal demostró apoyo, cariño y compromiso con el proyecto del Presidente.

-¿Cómo la vio a Karina volviendo a estas actividades? No estaba en los anuncios previos.

-Muy contenta, muy bien. Tanto Karina como Javier estaban muy contentos por el recibimiento del pueblo de Mendoza. Ella es la presidenta de La Libertad Avanza, ha contribuido y ha sido fundamental en la formación del partido de las 24 jurisdicciones.

Y el Presidente siempre lo dice: no se hubiese podido constituir La Libertad Avanza en este corto plazo si no hubiese sido por “El Jefe”. Claramente tiene un rol central en el armado político del gobierno y del partido.

-¿Y la participación de Cornejo qué le pareció?

-Muy bien, Alfredo nos acompañó en San Rafael y después estuvo con nosotros en la Peatonal. Nosotros decimos “Nación, Provincia y municipios tirando todos para el mismo lado” y esto es lo que ha ocurrido en Mendoza. Hay un proyecto nacional y hay un proyecto provincial que es complementario. Entonces estamos trabajando en conjunto.

Yo lo decía hace un año. Nosotros tenemos que ir a una convergencia en un espacio común y esto se terminó dando y me parece que era un reclamo de nuestro electorado. La gente nos pedía que tiremos todos para el mismo lado y creo que lo estamos haciendo.

Estamos cumpliendo con un pedido muy fuerte de la ciudadanía después del 2023 que nos decía: "vayan todos juntos, todos los que sostienen los mismos valores". Y además hay algo que se escucha muy fuerte por parte de nuestro electorado y es que, por favor “no vuelva el kirchnerismo”. Hay mucho temor y nosotros no vamos a aflojar, no van a volver.

LA POLARIZACIÓN DE LA CAMPAÑA

-¿Es realmente un “momento bisagra”? Porque es una proclama, pero también suena traumático…

-Es un momento bisagra. El único objetivo que ha tenido el kirchnerismo ha sido voltear a este gobierno. Es más, si fuese por ellos, ni siquiera quisiesen que hubiesen elecciones.

Le tienen miedo a las elecciones porque saben que la gran mayoría de los argentinos va a legitimar un modelo económico que ha sacado a más de 12 millones de personas de la pobreza y a 6 millones de argentinos de indigencia. Que ha recuperado el orden, que ha garantizado la seguridad y que está derrotando la inflación.

Pensemos que teníamos en diciembre del 2023 una inflación que todos los días marcaba un 1,5% diario y hoy esa inflación es mensual. Teníamos 57% de pobres y hoy esa cifra ha bajado al 31%. No estamos contentos, tenemos que seguir trabajando. Hay muchos argentinos y muchos mendocinos que la están pasando mal, pero no tenemos dudas de que este es el camino y de que no hay que volver atrás, ese es el punto.

-¿Está diciendo que puede caer el gobierno si pierden las elecciones?

-A ver, nosotros creemos que este proyecto se tiene que legitimar en las urnas nuevamente. Como todo proyecto político, cada dos años tiene que ir a someterse a escrutinio popular. Y esta es una elección donde se van a plebiscitar las gestiones municipales, provinciales y también las nacionales.

Y es muy importante el acompañamiento de la ciudadanía, porque ya vimos qué quiere el kirchnerismo. Quieren tomar el control absoluto del Congreso para dominar y apropiarse del manejo del plan económico. Para quebrar la caja. Para hacer naufragar y fracasar el programa económico del gobierno, que tiene una piedra fundamental y es el superávit fiscal. Y tiene que ver con que Argentina, después de más de 100 años, está gastando no más de lo que recauda.

Hay una perfecta sintonía entre los recursos que ingresan y el gasto. Lo que busca el kirchnerismo es volver a ese déficit crónico que se terminaba sosteniendo con emisión monetaria, presión impositiva o endeudamiento.

Nosotros creemos que esa no es la salida. Creemos que la emisión monetaria solo genera inflación y la inflación genera pobreza. Y tenemos que salir de ese círculo vicioso de emisión monetaria-inflación-pobreza e indigencia, en el cual la Argentina pasó de ser un país desarrollado a un país subdesarrollado.

Y por eso nosotros creemos en el diálogo. Y creemos que hay que dialogar en el Congreso. Ahora, el diálogo no para quebrar el superávit fiscal. No vamos a dialogar para volver a tener las recaídas que históricamente tuvo el país y que las sufrieron tanto los argentinos.

Luis Petri Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza. Marcelo Rolland / Los Andes

-Señalan como principal adversario al kirchnerismo, pero ¿cómo ve la oposición particularmente acá en Mendoza? Son varias listas.

-Hay dos modelos que se ponen en juego. El nuestro que apuesta al futuro, a esa Argentina grande, que crece, se desarrolla y progresa. Y el kirchnerismo que lo que busca es volver al pasado, a ese Estado elefantiásico y omnipresente. Al que ellos denominaban presente, pero que despilfarraba recursos y no le resolvía los problemas a la gente.

Y el resto terminan siendo colectoras del kirchnerismo, porque cuando van al Congreso terminan votando con ellos. Y los he visto, se disfrazan de propuestas locales y prometen defender Mendoza, pero después terminan votando con Kirchner y Massa.

DISCUSIONES EN EL CONGRESO

-¿Qué autocrítica hacen puertas adentro del gobierno? ¿La falta de Presupuesto en estos dos años ha sido uno de los errores?

-Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el contexto en el cual asumimos el gobierno. Este es un gobierno que ganó las elecciones sin partido y gobierna sin parlamento. Entonces, en algún momento logramos construir consensos y una de las muestras es la Ley Bases, donde se alcanzó una mayoría en las dos cámaras.

Pero tenemos un problema que vamos a empezar a corregir a partir de esta elección, porque vamos a contar con senadores y diputados que van a estar consustanciados con el proyecto y con el modelo del presidente Milei.

-¿Se puede discutir la coparticipación del impuesto a los combustibles?

-Bueno, todo se puede discutir en tanto y en cuanto no se rompa el equilibrio fiscal. Todo se puede discutir. Lo que pasa es que tenemos una oposición que hace demagogia porque quiere resolver todos y cada uno de los problemas, pero no dice cómo va a financiar la resolución de esos problemas. Pero claro que sí.

EL CASO ESPERT

-¿Qué daño les hizo la situación de José Luis Espert?

-A ver, primero creo que Espert no debió aceptar la candidatura si estaba en estas condiciones. Me parece que él ahora tiene que aclarar todo lo que tenga que aclarar en la Justicia. Es sano que haya renunciado y haya dado un paso al costado.

Porque desviaba la atención y en lugar de discutir todos los logros y todos los desafíos que vienen, nos sumergía en una discusión que nada tiene que ver con este Gobierno, que ha llevado una lucha franca contra el narcotráfico. El Plan Bandera es una demostración de esto. Logramos que Rosario dejara de ser un baño de sangre.

El Gobierno anterior hablaba de que la batalla contra el narcotráfico se había perdido cuando baleaban supermercados. Lo dijo Aníbal Fernández. Nosotros dijimos no. La batalla no está perdida y la vamos a dar en Rosario, en las fronteras y en cada una de las ciudades que tengan problemas de bandas criminales.

-¿Y no afecta que Espert tenga un vínculo con una persona acusada de narcotráfico?

-Aparentemente tendría un vínculo con una persona que tiene un pedido de extradición de Estados Unidos, por estar sospechado de tener participación con una organización de lavado de dinero.

-¿Y ese antecedente el Gobierno lo desconocía?

No lo conocíamos por supuesto. Si hubiésemos tomado conocimiento de esto, no hubiese sido candidato.

-Anteriormente ocurrió lo de Spagnuolo y el caso $LIBRA, ¿el cúmulo de estas situaciones les ha producido un desgaste?

-Son operaciones políticas. Fíjense lo de Spagnuolo. Se conocieron unos audios, se decretó el secreto de sumario y se hizo una investigación. Cuando se levantó el secreto de sumario lo único que hay son esos audios. Lo que se hizo es: se intervino ANDIS (NdR: Agencia Nacional de Discapacidad), se apartó este funcionario y se puso a disposición de la justicia, que es lo que se debe hacer en estos casos.

Luis Petri Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza. Marcelo Rolland / Los Andes

LA LIBERTAD AVANZA Y EL RADICALISMO

-¿Cómo lleva estos primeros meses como afiliado a La Libertad Avanza?

-Yo soy soldado del Presidente y soy funcionario del Presidente desde el 10 de diciembre del 2023. Es normal y natural. Estoy totalmente consustanciado con los cambios que estamos produciendo, que son definitivos, van al hueso y al nudo de los problemas que arrastraba la República Argentina.

Estoy orgulloso de acompañar a un Presidente con tantas convicciones y con tanta claridad respecto de adónde tiene que llevar la Argentina.

Y además un Presidente que está dispuesto a pagar costos políticos. Ustedes saben que en épocas electorales quienes gobiernan tienen la propensión a ganar votos a como dé lugar haciendo beneficencia: planes platita y utilizando recursos del Estado para volver a encantar el electorado.

Esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el plan económico no es negociable. Porque, de seguir así, en 10 años somos España o Italia, y lo está diciendo el Presidente.

Hemos marcado el camino y desde el lado de la oposición, lo único que se busca es destruir el modelo. No hay una sola propuesta.

- ¿Entonces ratifica qué para usted, Javier Milei es el mejor presidente de la historia por encima de Raúl Alfonsín?

-Yo lo que dije es que Javier Milei es el mejor Presidente de la historia. A mí no me tocó participar en un gabinete en otros gobiernos, pero yo lo que veo es un Presidente con fuertes convicciones, con ideales, con un programa económico que está haciendo lo que debimos hacer hace muchísimo tiempo para que la Argentina sea grande definitivamente.

Tengo un enorme respeto y una enorme consideración por la gestión de Raúl Alfonsín y su contribución y aporte para la democracia. Es el padre de la democracia y lo valoro por eso, más allá que desde lo económico tuvimos problemas. Pero su contribución sustantiva fue a la consolidación de la democracia.

-¿Van a terminar siendo complementarios a Alfonsín y Milei, dice usted?

-Puede ser, sí. Uno nos da la democracia y el otro nos da el desarrollo y el progreso que tanto necesita la Argentina. Un país desarrollado en el 1900, que pasó a ser subdesarrollado en el 2000. Y eso se lo debemos a una dirigencia política que no tuvo rumbo.

Luis Petri Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza. Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Le molestan los comentarios de Ulpiano Suárez o Ernesto Sanz, que hablan de que la UCR debería formar una opción progresista aparte?

-Que opinen lo que quieran. Los respeto. No me molesta, al contrario, los respeto. Cada uno puede pensar lo que quiera y está en todo su derecho. Si consideran que debe formarse esa opción… bienvenido. Me parece que al final del día es la gente la que valida o no esas alternativas.

-¿Usted cree que el grueso del radicalismo va a continuar con esta alianza?

-Yo creo en este radicalismo, que acompaña al presidente Javier Milei. El radicalismo que lidera Alfredo Cornejo y que se da cuenta de que es absolutamente necesario tener una macroeconomía ordenada, un país equilibrado y las calles seguras. Un Estado que defienda a las víctimas y a los ciudadanos de bien, y no a los delincuentes.

EL MINISTERIO DE DEFENSA

-¿Qué balance hace de su gestión en el Ministerio de Defensa hasta ahora?

-Hemos dado un giro de 180 grados en el Ministerio de Defensa. Valoramos, respaldamos y nos sentimos orgullosos de las Fuerzas Armadas contra un kirchnerismo que las humillaba, que las degradaba y las demonizaba.

Estamos equipando las Fuerzas y se están ejercitando como nunca en estos 40 años. Están cooperando con el mundo. Y, además, están custodiando la frontera frente a las amenazas externas que podamos tener los argentinos.

Están custodiando el mar argentino de cualquier peligro de depredación y controlando y custodiando nuestros cielos. Y, además, actuando en emergencias. Lo hemos visto en los incendios y los temporales.

La verdad que tenemos Fuerzas Armadas que son altamente profesionales y de las cuales nos sentimos orgullosos.

-¿El IOSFA (obra social de los militares) fue el problema?

-Bueno, pero es porque nos dejaron una bomba de relojería. En 2023 hubo 320% de inflación en medicamentos, que significó 85 puntos por encima del aumento de los salarios de las Fuerzas. Está desfinanciada la obra social, pero lo estamos corrigiendo.

CIERRE: PROPUESTAS PARA LOS MENDOCINOS

-¿Por qué el mendocino lo tendría que votar?

-Los mendocinos saben lo que yo he luchado en el Congreso de la Nación y cómo he defendido la provincia. He puesto en agenda uno de los principales problemas que tienen que es de la inseguridad.

Y eso se soluciona, entre otras cosas, con un nuevo Código Penal, con códigos de procedimientos que agilicen los procesos, con una ley de responsabilidad penal juvenil y con extinción de dominio. En esas discusiones seguramente voy a estar presente porque he sido protagonista y voy a seguir defendiendo a Mendoza.

Voy a defender a su producción y a su trabajo. Tenemos 8 millones de argentinos que no están registrados. Tenemos una ley laboral de 1970, que es absolutamente imprescindible reformarla para que los que quieren buscar un trabajo de calidad lo encuentren y los que quieren dar trabajo no sientan que tienen la industria del juicio esperándolos a dos cuadras y esto ponga en peligro a sus empresas. Para eso es imprescindible un congreso que debate una nueva ley laboral.

Luis Petri Entrevista a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por el frente Cambia Mendoza - La Libertad Avanza. Marcelo Rolland / Los Andes

-¿Eso soluciona los problemas de las economías regionales?

-Soluciona uno de los problemas. Hay muchos problemas que no. Una de las cuestiones es bajar impuestos. Cuando uno habla con las pymes, lo que te dicen es que “se baje la presión tributaria porque nos están asfixiando con impuestos” y este es un gobierno que va a la baja de los impuestos y ha reducido 2.5 puntos la presión impositiva respecto del PBI. Y hemos bajado las alícuotas de 16 impuestos y vamos a seguir bajándolas.

Creemos que el Estado tiene que sacar la presión impositiva a los que producen y a los que trabajan. Entonces, la mejor manera de apoyar a las economías regionales es bajando presión impositiva.

Una Argentina y una Mendoza que tenga tratados de libre comercio, que se transforme en una plataforma exportadora. Estas son cosas centrales y una macroeconomía estable. Esto es lo que estamos aportando.

-Ya dijo que no le da relevancia a las encuestas… el contacto con la gente del jueves ¿le da algún pálpito para las próximas elecciones? ¿Cuál es la expectativa?

-Yo no sigo encuestas. En todas las elecciones decimos que "los grandes perdedores son las encuestas". Yo sigo a la gente. Sí, tenemos grandes expectativas de hacer una muy buena elección en Mendoza. Las expectativas son altas y estamos trabajando para que se conozca qué vamos a hacer.

Muchos mendocinos hicieron muchísimo esfuerzo y necesitan saber que ese sacrificio que hicieron por ese crecimiento, que probablemente a muchos sectores no les ha llegado, les va a llegar. Este es el camino para cambiar definitivamente y colocar a la Argentina y fundamentalmente a Mendoza en el rumbo del crecimiento.

