La condición innegociable de Casa Militar para que Javier Milei camine por la peatonal Sarmiento

La llegada de Javier Milei a la capital mendocina , tras su paso por San Rafael, sacude e inquieta a la política desde la noche del miércoles. La actividad presidencial fue comunicada con emoción por el entorno del ministro de Defensa, Luis Petri , y confirmada después por el Gobierno provincial. Pero el intendente anfitrión, Ulpiano Suárez , reaccionó con sorpresa y hasta algunas figuras del Gobierno provincial advirtieron que la concreción de la recorrida finalmente dependerá de que haya garantías desde el punto de vista de la seguridad .

Quiénes están detrás del cartel en contra de Milei que apareció en el Nudo Vial

Milei como el perro faldero de Trump: quién es el artista que causó revuelo en el Museo de Cera

Se trata sencillamente de una caminata, de una o dos cuadras, por la peatonal Sarmiento, presuntamente entre 9 de Julio y San Martín. Ocurrirá a partir de las 18 y tendrá como protagonistas excluyentes a Milei, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro/candidato Petri . No se menciona acto alguno. Un prolijo banner violeta, de campaña y con la ciudad de fondo, distribuyó La Libertad Avanza en sus redes oficiales para promocionar el evento.

El horario de convocatoria es a las 6 de la tarde, aunque Griselda Petri , hermana de Luis, propone en sus redes reunirse en Peatonal y 9 de Julio una hora antes.

MAÑANA EL PRESIDENTE JAVIER MILEI ESTARÁ EN MENDOZA!!! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. pic.twitter.com/Uqv1YaF56F

El operativo de seguridad estará exclusivamente en manos de Casa Militar , la división de la Presidencia que custodia al mandatario en sus lugares de residencia habituales y transitorios, y la Policía Federal . Una fuente del Gobierno provincial advirtió en este sentido que Casa Militar, que también marcará presencia, por supuesto, en San Rafael, es "gente complicada para organizar" .

Y agregó, en forma contundente: "Casa Militar siempre pone resguardos y avisa que pueden haber cambios si la seguridad no está garantizada" .

Más allá de esta advertencia, y en la hipótesis de que el evento se haga, el Ministerio de Seguridad de la provincia cumplirá con la tarea de custodiar con la Policía los "anillos externos" a la Peatonal Sarmiento y hará un operativo vial.

Capital, sin información

Desde el minuto uno se ha hecho notoria la incomodidad del intendente de la Capital, el radical Ulpiano Suárez, con la presencia de Milei en la peatonal.

Suárez es un jefe comunal que a nivel político mantiene distancia política del Presidente, pero más allá de eso, Capital también aduce que no se han cumplido pasos formales y necesarios para todo tipo de evento en la calle. Por ejemplo, hasta el cierre de la nota, no había ninguna comunicación oficial al municipio, que tiene un Código de Convivencia y ejerce una regulación estricta del uso del espacio público.

"Si hay un corte de calle lo van a terminar insultando al intendente", decían esta mañana en las oficinas del municipio capitalino, todavía molestos con la falta de información. Sin embargo, la seguridad del Presidente aún no comunicaba una medida de ese tipo y la peatonal vivía un día normal, con negocios abiertos, gente cafeteando, tránsito regular de vehículos en calle San Martín y muy escasa presencia policial.

Aunque, está claro, todo ese paisaje podría cambiar en cualquier momento.