Exclusiva con Griselda Petri: "La relación con el Gobierno provincial está muy dañada y el futuro es incierto"

Ecos del tenso congreso de la UCR

Un equipo de audio casero amplificó discursos en los que se escucharon todo tipo de ecos respecto del congreso radical del sábado, al que el petrismo no asistió en señal de rechazo a las decisiones que, con el gobernador Alfredo Cornejo presente, tomó el grueso del radicalismo para las elecciones de este año.

Dirigentes como el exsenador Julio Simón y el hombre de San Martín Pablo Cairo (primo de Luis y exlegislador provincial de Protectora) agitaron sin pudor por el micrófono la candidatura de Luis Petri para la gobernación en 2027. “Ya no somos los del principio, no somos tres o cuatro, nos estamos entrenando para gobernar la provincia”, dijo el excampeón olímpico de hockey.

Luis Petri Se inauguró la sede de "Mendocinos por el futuro" en Guaymallén. Foto: Marcelo Álvarez.

La convocatoria fue importante, tanto que la casa se llenó y mucha gente, empanada en mano, cortó por un rato una mano de la calle Urquiza para celebrar el paso de Griselda Petri. Había entre los presentes algunos legisladores provinciales y concejales del radicalismo afines. Entre ellos, el senador Walther Marcolini (exintendente de General Alvear) y los legisladores Oscar Sevilla, Beatriz Galiñares y Alberto López. También participó el edil de Godoy Cruz Jorge Magnaghi.

La hermana del ministro de Javier Milei cerró los discursos con citas de mujeres célebres del ámbito internacional, como Giorgia Meloni y Michelle Obama. Pero no por ello eludió el conflicto doméstico del congreso del radicalismo mendocino.

“Ha sido una semana de días muy turbulentos, hemos pasado momentos difíciles, pero gracias a la contención y el apoyo de todos ustedes, y de tanta gente que nos dio fuerza para seguir con este sueño de lograr una Mendoza del futuro, es que estamos parados acá con más compromiso que antes”, lanzó Griselda Petri en su saludo a los presentes.

Mano a mano con Griselda Petri: la "manipulación de la verdad" y otras acusaciones

Después, en charla con Los Andes, Griselda Petri profundizó su análisis sobre la turbulencia radical del sábado pasado.

-¿Qué pasó en el congreso, básicamente?

-Nosotros decidimos no participar porque no estábamos de acuerdo con la propuesta que se presentó. En esa propuesta, para dar cumplimiento con la acordada de la Cámara Nacional Electoral, se estableció que las listas iban a ser votadas por un colegio electoral que estaba sometido por el voto de los congresales. Pero nosotros sabemos que tenemos el 20 por ciento de los congresales y el gobierno provincial tiene la mayoría, el 80%, con lo cual quedábamos nosotros sin ninguna posibilidad de participación.

Por eso cuando se discutieron las propuestas durante la semana, en la negociación que se llevó a cabo, decíamos no, porque realmente esto no es representativo de lo que sucedió en las elecciones PASO (ndR: la primaria por la gobernación de 2023) donde la gente de Cambia Mendoza estableció en ese momento el 40 por ciento para el sector de Petri.

Hoy las fotos serían totalmente distintas, yo creo que los guarismos se invertirían. Entonces se barajaron distintas alternativas, pero nosotros en el congreso no presentamos ninguna propuesta firmada por Luis Petri y por Griselda Petri.

-Pero muchos dijeron que había una propuesta de ustedes dos, con nombre y apellido...

-Esa es la manipulación a la verdad que yo estoy diciendo. Sí hay mensajes de WhatsApp entre Andrés Lombardi (presidente de la UCR mendocina) y yo durante la semana, donde estuvimos barajando distintas hipótesis. Él me pasaba su propuesta, yo le pasaba mi propuesta de una comisión, esa comisión podía ser formada por 4, por 6, por 8, no importaba. El tema es que hubiera igualdad en el tema, en el tratamiento. Y fíjate más, en el congreso del año pasado se decidió conformar una mesa para evaluar futuras alianzas, en la que estaba el gobernador, estaba Natalio Mema, Lombardi, yo y una diputada de Ulpiano Suárez.

-¿O sea que otros mintieron cuando dijeron que había una propuesta de ustedes?

-Yo les diría que hubo una manipulación de la verdad, porque en realidad hay unos Whatsapps que intercambiamos, Lombardi y yo, pero mientras se estaba dando la negociación. Nosotros no presentamos en el congreso ninguna propuesta firmada. De hecho, como no nos pusimos de acuerdo en la propuesta, entonces decidimos no participar. Y no la íbamos a presentar en el congreso, porque sabíamos que teníamos el 20 por ciento, con lo cual no iba a salir aprobada. No tenía ningún sentido.

-¿Y no querían estar ustedes dos en esa mesa?

-A ver, en los chats privados que yo fui manejando con Lombardi, una de las alternativas era que dentro de la mesa de negociación estuviera Luis y estuviera yo. Pero eso nunca prosperó, porque no nos pusimos de acuerdo y quedó descartado. Realidad mata relato.

Griselda Petri Griselda Petri, vicepresidenta de la UCR. Foto: Marcelo Álvarez

-¿Y cuál hubiera sido la propuesta ideal para ustedes?

-Una propuesta en donde hubiera una comisión, una mesa de negociación, como se hizo en diciembre. Si para evaluar la posibilidad de posibles alianzas con otros partidos armaron una mesa, ¿por qué para armar las listas del partido no podía haber una mesa de ese tipo? Quién puede lo más, quién puede lo menos. Nosotros lo que establecíamos era que fuera mitad y mitad. Cincuenta y cincuenta, simplemente. La mesa podía ser de cuatro, de seis, de ocho, de diez, de veinte, lo que sea, pero que tuviéramos la misma cantidad de representación. Obviamente teníamos que estar mi hermano Luis y yo en la mesa. Y del otro lado las personas que decidieran. Pero eso se descartó.

-¿Qué viene ahora en el futuro? Porque ha habido hasta un rumor de que ustedes se pueden ir del radicalismo.

-Mirá, no, no. Por ahora nosotros estamos enfocados en esto. Todavía no podría dar precisiones de lo que se viene. El futuro es incierto, totalmente. La relación ha quedado dañada, muy dañada. No está rota con el Gobierno provincial, pero sí ha quedado dañada. Y bueno, veremos cuáles serán los pasos a seguir.

-No descartan irse entonces...

-No es una decisión que dependa de mí y que yo la tenga clara. Hoy por hoy no tengo ninguna información al respecto.