Conflicto en el Congreso de la UCR: qué pasó

El Congreso Partidario, es el máximo órgano partidario, democrático y federal de la UCR.

El comunicado del Petrismo

"Hemos intentado llegar a un entendimiento sobre la modificación que debería aprobar mañana el Congreso Partidario. Todas las propuestas que hemos presentado se hicieron sobre la base de que las listas se definieran por consenso. Es innecesario en estos momentos abundar en cuestiones técnicas las que quedarán para algún próximo encuentro".

"Hemos sido prudentes y cuidadosos intentando preservar la unidad de todos aquellos que creemos en un país diferente que deje atrás décadas de decadencia. Lamentablemente, nuestra intención no fue bien comprendida y el Comité Provincia insistirá con una propuesta más restrictiva que la anterior que ya comunicamos. Entendemos que no fue la voluntad expresada por los votantes de Cambia Mendoza en la última elección en las que nos eligió el 40% de los electores del espacio. Por ello, es que NO ASISTIREMOS mañana al Congreso".