Contraste entre La Libertad Avanza y la UCR en Mendoza: la encuesta que celebra Milei y preocupa a Cornejo

La carrera por las elecciones 2027 toma temperatura con la difusión de encuestas en Mendoza . En este caso, un estudio de la consultora Equipo Mide sostiene que los mendocinos tienen mayor afinidad por La Libertad Avanza que por la Unión Cívica Radical (UCR) , partido que lidera Cambia Mendoza.

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La encuesta provincial fue realizada entre el 4 y el 12 de mayo sobre un total de 1.917 casos , con un margen de error de +/- 2,6% .

El informe, publicado por el diario Clarín , expone un escenario político que empieza a perfilarse de cara a las elecciones de 2027 y plantea que la principal disputa en Mendoza ya no parece darse entre radicalismo y peronismo , sino dentro del propio universo anti-kirchnerista .

Además, a diferencia de la encuesta de la consultora Reale Dalla Torre , las opiniones sobre el gobernador Alfredo Cornejo son muy negativas , tanto en su imagen como en la percepción sobre el rumbo de su gestión.

Vale decir que la consultora Equipo Mide es presidida por el empresario Gonzalo Janín , expareja de la periodista Cristina Pérez , hoy esposa de Luis Petri.

Mendoza, ¿más libertaria que radical?

Uno de los datos más contundentes del estudio aparece en la identificación partidaria. Ante la consulta sobre qué espacio político representa mejor a los mendocinos, La Libertad Avanza lidera con un 38% de adhesión.

Muy detrás aparecen el “ninguno” con 18%, el peronismo no kirchnerista con 14%, el kirchnerismo con 10% y la UCR apenas con 7%.

Encuesta-partidos políticos

El dato resulta especialmente sensible para el radicalismo mendocino, que gobierna la provincia desde hace casi una década y que históricamente logró contener gran parte del voto antiperonista y de centroderecha.

Según el análisis de la consultora, parte de ese electorado parece estar migrando hacia el espacio libertario, atraído por el discurso anti-K, la defensa del ajuste fiscal y una narrativa más confrontativa.

En conjunto, los espacios alineados con el voto no peronista —LLA, PRO y UCR— concentran el 49% de representación política, mientras que el peronismo, sumando kirchneristas y no kirchneristas, llega al 24%.

Milei mantiene un fuerte respaldo

El respaldo a Javier Milei también se refleja en la valoración de dirigentes nacionales. El Presidente registra una imagen positiva del 54% y una negativa del 45%, con niveles de rechazo considerablemente menores que los de figuras vinculadas al kirchnerismo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también muestra números sólidos, con 51% de imagen positiva y 48% negativa.

Encuesta-imagen-candidatos nacionales

Siguen en ese orden otras figuras del espectro de derecha tradicional: la vicepresidenta Victoria Villarruel se sube al podio con 41% de imagen positiva y Mauricio Macri muy cerca, con 39%.

En tanto, aparecen opositores peronistas muy por debajo, con Axel Kicillof mejor posicionado con un 31% de imagen positiva y un 66% de imagen negativa.

Los datos ratifican el histórico perfil antikirchnerista de Mendoza, uno de los distritos donde el peronismo K encuentra mayores dificultades para crecer electoralmente.

Alfredo Cornejo, con más rechazo que apoyo

La encuesta también deja números complejos para la gestión de Alfredo Cornejo. Según el estudio, el 57% considera que Mendoza va en la dirección equivocada desde que asumió el mandatario provincial, mientras que solo un 30% cree que la provincia avanza en la dirección correcta.

En cuanto a la evaluación de gestión, Cornejo obtiene un saldo negativo: 41% de valoración positiva contra 58% negativa.

Encuesta-imagen-Cornejo

Además, el 40% de los encuestados cree que Mendoza está peor que durante la gestión de Rodolfo Suarez, mientras que un 38% considera que está igual y apenas un 16% sostiene que mejoró.

La imagen personal del gobernador también aparece deteriorada: registra 36% de imagen positiva y 62% negativa.

Los dirigentes mejor posicionados

Entre los dirigentes provinciales con mejor imagen aparece el diputado nacional de LLA, Luis Petri, con 58% de imagen positiva y 38% negativa.

Le siguen el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, con 50% positiva y apenas 28% negativa. En tercer lugar aparece el exgobernador Rodolfo Suarez, con 41% de imagen positiva y 50% negativa.

Luego aparecen dos dirigentes del peronismo: el diputado nacional Emir Félix y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, con 37% y 36% de imagen positiva, respectivamente. En esa medición, Félix presenta una imagen negativa del 43% y Stevanato un 29%, aunque con un 35% de desconocimiento.

En el otro extremo aparece la líder del kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti, con apenas 30% de imagen positiva y un rechazo del 61%.

La pelea por la gobernación en 2027

Pensando específicamente en la elección para gobernador de 2027, el estudio muestra nuevamente una ventaja clara para los espacios no peronistas.

Ante la consulta sobre qué tipo de candidato votarían, un 35% eligió a un postulante de La Libertad Avanza, mientras que un 10% optó por un candidato de la UCR y un 5% por uno del PRO. Sumados, los espacios alineados con el voto anti-K alcanzan el 50%, contra un 28% del peronismo unificado.

Encuesta-candidatos última

Cuando la encuesta pregunta quién podría ser el mejor candidato a gobernador, vuelve a liderar Luis Petri con 30%, seguido por Ulpiano Suarez con 10% y Emir Félix con 8%.