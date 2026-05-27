"Antes era un tema periférico": una encuesta dice que la salud preocupa más que la seguridad en Mendoza

De acuerdo con una encuesta de la consultora Reale Dalla Torre (RDT) , en Mendoza , crece cada vez más la preocupación ciudadana respecto de la salud .

Según el estudio, el 32,7% de la población considera que la salud debe ser priorizada por quien tenga la expectativa de convertirse en el próximo gobernador . La salud se ubica en segundo lugar, detrás de "la economía y el empleo" y por encima de un tema que, hasta ahora, siempre había figurado en los primeros puestos de todos los sondeos: la seguridad .

RDT destaca este dato. "La economía y el empleo aparecen como la principal prioridad para el próximo gobernador, mencionados por el 52,7% de los mendocinos. Sin embargo, el dato más relevante es que la salud escaló al segundo lugar con el 32,7%, superando incluso a la seguridad ", dice la encuesta en la parte de las conclusiones.

Pero hay más. Para RDT, las dos mayores preocupaciones (economía y salud) están ligadas entre sí. "Lejos de tratarse de fenómenos aislados, el estudio evidencia que ambas preocupaciones están cada vez más conectadas. La crisis económica comenzó a trasladarse directamente al sistema de salud: familias que dejaron de pagar prepagas, obras sociales crecientemente desfinanciadas, aumento de coseguros y mayores dificultades para acceder a medicamentos y prestaciones ", señala la consultora.

"En otras palabras, el deterioro económico ya no impacta únicamente en el consumo o el empleo. Comienza también a afectar variables sensibles vinculadas a la calidad de vida cotidiana y a la protección social. Ese desplazamiento explica por qué la salud dejó de ser una demanda sectorial para transformarse en una preocupación transversal de la clase media mendocina", advierte también el estudio de RDT.

Por qué la salud preocupa más que la seguridad

Martha Reale, directora de RDT, confirmó estos conceptos en diálogo con "La Mesa Política" de Aconcagua Radio. "Hay inseguridad respecto de la cobertura de salud y eso está muy vinculado al tema económico, los niveles de atención de las obras sociales son mucho más precarios y eso impacta directamente en el metro cuadrado de la gente", afirmó.

"La salud hasta hace un tiempo era un tema periférico. Mendoza se caracteriza por tener un sistema de salud público de buena calidad, pero nada es suficiente cuando aumenta de manera exponencial la demanda, que es lo que ha sucedido en este último tiempo. Entonces todo eso empieza a impactar muy negativamente en la situación de la vida cotidiana de la gente. Es uno de los datos que más sorprendió", Reale.

El estudio de RDT fue realizado entre el 14 y el 19 de mayo pasados, sobre 1.200 casos relevados en forma domiciliaria.

Según la encuesta, la aprobación de la gestión de Javier Milei cayó del 57,6% en febrero al 47,6% en mayo. En paralelo, la desaprobación subió hasta el 48,5%, marcando un escenario de virtual empate entre apoyos y rechazos al Gobierno nacional.

En contraste, la gestión de Alfredo Cornejo mostró niveles más estables durante el mismo período. En mayo, el 47% de los encuestados aprobó la administración provincial y el 48,2% la desaprobó, números similares a los registrados en abril.