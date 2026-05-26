26 de mayo de 2026 - 14:22

¿Qué es el ayuno de dopamina? La tendencia para "resetear" el cerebro en la era digital

Conocé en qué consiste esta técnica de desconexión, cuáles son sus beneficios reales y por qué la ciencia asegura que el nombre es un tanto engañoso.

¿Qué es el ayuno de dopamina? La tendencia para resetear el cerebro en la era digital.

¿Qué es el ayuno de dopamina? La tendencia para "resetear" el cerebro en la era digital.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
Por Redacción Por Las Redes

En un mundo donde el próximo "me gusta", el scroll infinito de TikTok o el sonido de una notificación dictan nuestro estado de ánimo, surgió una práctica que promete devolvernos el control de nuestra atención: el ayuno de dopamina.

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Aunque el término suena a ciencia ficción, su aplicación es mucho más terrenal y busca combatir la sobreestimulación constante a la que sometemos a nuestro sistema nervioso.

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Qué es el ayuno de dopamina.

Qué es el ayuno de dopamina.

¿Qué es realmente el ayuno de dopamina?

El concepto, popularizado por el psiquiatra de San Francisco Dr. Cameron Sepah, no busca literalmente "eliminar" la dopamina de nuestro cuerpo (lo cual sería biológicamente imposible y peligroso). En realidad, se trata de una técnica de terapia cognitivo-conductual que consiste en abstenerse de conductas impulsivas que generan gratificación instantánea.

En pocas palabras se trata de un periodo de tiempo en el que decidís voluntariamente alejarte de estímulos adictivos como las redes sociales, los videojuegos, las compras online o incluso la comida ultraprocesada.

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¿Cómo funciona el proceso de "reseteo"?

Cuando abusamos de actividades que liberan grandes picos de dopamina, nuestro cerebro desarrolla tolerancia. Esto significa que cada vez necesitamos más estímulo para sentir el mismo placer, lo que nos deja sintiéndonos ansiosos o vacíos cuando no estamos conectados.

Al realizar un "ayuno", permitimos que nuestros receptores cerebrales descansen. Los principales beneficios son:

  • Mejora la capacidad de concentración en tareas largas y complejas.

  • Reducción de la ansiedad y menos dependencia de la validación externa y del ruido digital.

  • Recuperación del placer simple como volver a disfrutar de actividades pausadas como leer un libro, caminar o tener una conversación cara a cara.

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Los beneficios de

Los beneficios de "desconectar" un rato.

Es importante aclarar que la dopamina no es una toxina, sino un neurotransmisor esencial para la motivación y el aprendizaje. Los expertos advierten que no se trata de "castigarse" o vivir en silencio absoluto, sino de establecer límites saludables.

Para que un ayuno de dopamina sea efectivo, no hace falta retirarse a una cueva. Basta con aplicar la regla del tiempo:

  1. Desconectar pantallas una hora antes de dormir.

  2. Dedicar un día del fin de semana a actividades analógicas.

  3. Evitar el uso del teléfono durante las comidas.

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