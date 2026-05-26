26 de mayo de 2026 - 12:10

Para 2026, nadie volverá a usar zapatillas blancas: esta será la nueva tendencia en calzado

Lo que antes simbolizaba un estilo impecable y sin esfuerzo pasó a percibirse como una elección monótona que carece de la individualidad exigida por la moda actual.

Las zapatillas blancas no van más. Estas son las nuevas tendencias.

Las zapatillas blancas no van más. Estas son las nuevas tendencias.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

Las zapatillas blancas perdieron su posición como el elemento esencial e indiscutible de cualquier vestuario en mayo de 2026. Tras años de dominio absoluto por su versatilidad, la omnipresencia de este calzado terminó por agotar su atractivo estético en las vitrinas. La moda dio paso a modelos con mayor profundidad.

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La industria del calzado experimentó una transformación donde el estatus de "apuesta segura" de las zapatillas blancas se desvaneció gradualmente. Lo que en temporadas anteriores funcionó como un básico universal pasó a ser calificado como una elección "predecible" en un entorno que buscó decisiones de estilo más conscientes e individuales. La analista Laura Stunz reportó que el foco se desplazó desde el básico impecable hacia zapatos que aportaran "carácter" al conjunto final.

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Los tres pilares del calzado que reemplazaron al blanco total en 2026

La primera alternativa que se consolidó en el mercado fue el denominado "Refined Retro". Esta tendencia recuperó siluetas de inspiración vintage utilizando colores apagados como el off-white, marrón o azul lavado. Según las crónicas de estilo, estas versiones envejecidas proporcionaron una mayor profundidad visual a los atuendos, alejándose de la frialdad del blanco puro que dominó la década anterior. El uso de estos modelos permitió que los conjuntos proyectaran una imagen de alta calidad sin parecer anticuados.

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En paralelo, el "Dark Minimal" ganó terreno como una opción más sobria y marcada. Las zapatillas en tonos negro, antracita o azul marino profundo ofrecieron una estética más tranquila pero elegante en comparación con sus predecesoras claras. Los fabricantes apostaron por materiales mates o texturas finas que modificaron la forma en que la luz se reflejaba en el calzado, proporcionando un acabado que la industria definió como lujoso.

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Texturas y materiales: el nuevo lenguaje del calzado

Finalmente, las texturas se convirtieron en el elemento diferenciador bajo la tendencia "Statement Texture". El protagonismo recayó en materiales como el ante, el mesh o los tejidos estructurados, que añadieron una nueva dimensión táctil al diseño. Estas zapatillas se diseñaron para funcionar como el centro de atención del vestuario, combinándose con prendas básicas para resaltar la complejidad del material. La función del calzado cambió de ser un accesorio discreto a convertirse en el componente que definió la identidad del portador.

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