19 de mayo de 2026 - 11:50

Ya fue el bob clásico: el corte de cabello minimalista que rejuvenece hasta 10 años en 2026

Este estilo prescinde de la complejidad de los cortes tradicionales y utiliza la simpleza de las puntas hacia atrás para restar años de forma inmediata.

El clásico corte bob no va más: decubrí cuál es el estilo que lo destrona.&nbsp;

El clásico corte bob no va más: decubrí cuál es el estilo que lo destrona. 

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

El corte de cabello "Petite Clean Bob" se consolidó este 18 de mayo de 2026 como la tendencia principal en las peluquerías para quienes buscan un efecto rejuvenecedor. Este estilo, caracterizado por ser más corto que el bob convencional y peinado hacia atrás, promete quitar hasta diez años de encima mediante un diseño minimalista.

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La popularidad de este corte radica en su capacidad para adaptarse a las facciones según la altura y el tipo de cabello de cada mujer. A diferencia de las versiones clásicas, el "Petite Clean Bob" adquiere relevancia por su simpleza absoluta, demostrando que el impacto estético no depende de la ornamentación excesiva. Los salones de belleza registran una alta demanda de este peinado, que se ha impuesto sobre otros estilos más texturizados o largos.

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Lily Collins fue pionera del look.

Lily Collins fue pionera del look.

Qué diferencia al Petite Clean Bob del bob clásico

Los expertos en estética señalan que este corte resulta ideal para quienes poseen una melena lacia. La ausencia de textura excesiva permite que las líneas del cabello se mantengan definidas y prolijas, facilitando que el peinado conserve su forma durante todo el día. Una de las variaciones técnicas más importantes respecto al bob tradicional es la longitud, que se reduce drásticamente, y el acabado final, que exige ser peinado hacia atrás para despejar el rostro.

Esta tendencia cuenta con el aval de figuras influyentes en la moda internacional, como la diseñadora Carolina Herrera, quien ha aprobado la estética del corte por su sofisticación y facilidad de mantenimiento. La versatilidad del estilo permite que sea fácil de peinar en la rutina diaria, adaptándose a diferentes contextos sociales sin perder su estructura original. Las peluquerías han adoptado diversas formas de este corte dependiendo del tipo de pelo de la clienta, pero siempre manteniendo la base de su estructura corta.

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Por qué el minimalismo es la clave de su efecto rejuvenecedor

El auge de este peinado coincide con un cambio en las preferencias de moda hacia el minimalismo. Mientras otros estilos requieren el uso constante de productos para añadir volumen o forma, el "Petite Clean Bob" luce mejor cuanto menos textura tenga la melena. Este enfoque permite que las facciones del rostro ganen protagonismo, ocultando signos de edad mediante la limpieza visual de las líneas del cabello y un rostro más despejado.

La vigencia de este corte en el año 2026 se refleja en su presencia constante tanto en medios digitales como en las consultas habituales de los salones. A diferencia del bob clásico que ha dominado las últimas décadas, esta versión reducida busca un impacto visual más directo y refinado. Los estilistas continúan ajustando el largo del "Petite Clean Bob" para que se mantenga como una opción accesible para mujeres de diversas edades que buscan una apariencia renovada.

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