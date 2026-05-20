20 de mayo de 2026 - 12:05

La RAI espera un gran éxito en el Mundial 2026 pese a la ausencia de Italia, una eliminación que la FIFA lamenta: "Es extraño"

A pesar de que el torneo se amplió a 48 equipos para sumar mercados, la selección italiana quedó fuera tras perder con Bosnia y Herzegovina en los play-offs.

Italia afuera del Mundial 2026. Qué dijo Romy Gai, director de la división comercial de la FIFA.

Italia afuera del Mundial 2026. Qué dijo Romy Gai, director de la división comercial de la FIFA.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por tercera edición consecutiva, los Azzurri mirarán el Mundial 2026 por televisión, una ausencia que los directivos de la FIFA califican como un golpe pesado. Faltan apenas 23 días para que empiece el torneo en Ciudad de México y la selección de Italia vuelve a quedar en el camino.

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Romy Gai, director de la división comercial de la FIFA, puso las palabras justas: no ver a Italia en el Mundial es "algo extraño". El impacto no es solo deportivo; se siente fuerte en las comunidades de Estados Unidos y Canadá, donde los hinchas azzurri soñaban con ver a su equipo en esta edición de 48 selecciones. Sin embargo, la derrota en los play-offs contra Bosnia y Herzegovina terminó sellando la suerte del equipo para esta edición.

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Romy Gai.

Romy Gai.

Por qué la ausencia de Italia golpea al Mundial 2026

Gai explicó que esta Copa del Mundo es una historia distinta, con un alcance global nunca visto, pero no esquivó el dato doloroso: la falta de Italia pesa. "Es una ausencia extraordinaria, vamos a tratar de recuperar el entusiasmo de alguna manera", tiró el dirigente, consciente de que se pierde uno de los mercados que más entradas y merchandising mueve en el norte del continente.

A nivel político, el clima también está al rojo vivo. El New York Times filtró que en los estadios estadounidenses se va a prohibir la bandera iraní previa a la revolución para que los opositores no tengan un micrófono abierto. Gianni Infantino ya dio las garantías para que la selección persiana juegue, pero las tensiones no se han terminado de disiparse.

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Irán debuta en Los Ángeles con una preparación de urgencia

Mientras tanto, la selección de Irán ya tiene las valijas listas para su debut en Los Ángeles el 16 de junio contra Nueva Zelanda. Pero el viaje no viene nada fácil. El equipo llega con lo justo porque su liga local se frenó en seco en marzo pasado, después de los ataques de Estados Unidos e Israel en la zona.

De los 30 convocados iraníes, 22 juegan en su país y no pisan una cancha de forma oficial desde hace más de dos meses. Para tratar de remontar esa falta de ritmo, el plantel se instaló en Turquía para realizar una preparación de urgencia y jugar partidos amistosos antes de emprender viaje hacia el mundial.

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La RAI apuesta fuerte: 35 partidos en vivo pese a que Italia no juega

En Italia, la RAI no se quiere quedar atrás a pesar de que su selección no juega. La cadena estatal decidió emprender una cobertura de 35 partidos en directo y en abierto. Apuestan a un boom de audiencia confiando en que el fanático del fútbol no se va a perder ninguno de los encuentros. El reloj ya marca la cuenta regresiva y, aunque el torneo ahora es más grande y hay lugar para casi todos, el lugar de Italia va a seguir vacío.

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