China se une a Rusia y Arabia Saudita en el bloqueo mientras Irán pierde hasta 56 mil millones de dólares por turismo

El sector turístico de Irán enfrenta su periodo más difícil en décadas tras la escalada de tensiones con Israel y Estados Unidos. Mercados clave como China y Rusia redujeron drásticamente sus reservas, mientras las aerolíneas internacionales evitan el espacio aéreo iraní. La parálisis afecta a hoteles, centros culturales y aeropuertos que hoy operan por debajo de su capacidad.

Las pizarras de los aeropuertos de Dubái, Abu Dabi y Doha reflejan la magnitud del sismo logístico. Más de 27.000 vuelos han sido cancelados o desviados para esquivar el espacio aéreo iraní, transformando los tiempos de viaje y disparando los costos operativos de las aerolíneas por el incremento en el consumo de combustible. Los pasajeros en tránsito procedentes de Europa, Asia y África se encuentran atrapados en retrasos constantes, mientras las terminales que solían ser el corazón del tráfico global operan muy por debajo de su capacidad óptima.

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El impacto económico en la hostelería de Irán y el cambio en el comportamiento global El impacto económico ya se traduce en cifras que oscilan entre los 34.000 y 56.000 millones de dólares en pérdidas para el sector de la hostelería y los servicios asociados, según el portal Travel and tour world. Hoteles de lujo y complejos turísticos en Irán y en las ciudades del Golfo operan actualmente a menos de la mitad de su capacidad. La parálisis se extiende a los centros de conferencias y ferias comerciales, que han sido pospuestos o reubicados fuera de la zona de conflicto por motivos de seguridad.

Los hábitos de consumo han cambiado de forma drástica. El viajero de 2026 ya no busca la escala conveniente en el Pérsico, sino que evita activamente esos aeropuertos siempre que es posible para reducir la exposición al riesgo. Se priorizan ahora los vuelos directos, los itinerarios cortos y las políticas de reserva con cancelación flexible. Esta desconfianza obliga a los operadores turísticos a reducir plantillas y a frenar planes de expansión en un entorno volátil.

image China y Rusia, que tradicionalmente aportaban un flujo constante de visitantes culturales y de ocio, han cerrado prácticamente sus grifos migratorios hacia la región debido a las advertencias gubernamentales. Lo mismo sucede con el turismo religioso proveniente de Arabia Saudita e Irak, donde la proximidad geográfica ha frenado las peregrinaciones y los viajes transfronterizos. Los flujos desde Tailandia, Corea del Sur y Japón también se han detenido, redireccionando a los viajeros hacia destinos percibidos como más seguros fuera de la órbita de tensión. Ante este escenario, las compañías aéreas han tenido que improvisar pasillos de vuelo temporales a través de centros como Estambul o Baréin para rodear la zona de riesgo. Los precios de los boletos reflejan los mayores gastos operativos y de contingencia. Mientras tanto, los sitios culturales y operadores locales en Irán intentan sobrevivir ofreciendo experiencias digitales y tours privados reducidos para mitigar las pérdidas. La recuperación de la industria queda ahora atada a la restauración de la seguridad regional y a la lenta reconstrucción de la confianza del viajero internacional.