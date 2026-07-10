Una planta medicinal de más de 1000 años de antigüedad podría ser la solución para la calvicie, según expertos

La pérdida de cabello afecta a millones de personas y puede tener un impacto en la calidad de vida. Aunque existen tratamientos modernos, la búsqueda de nuevas alternativas continúa siendo un área de intenso interés científico. Una revisión publicada a finales de 2025 analizó el potencial de una planta utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional china.

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Polygonum multiflorum es una planta originaria de China cuya raíz ha sido utilizada tradicionalmente para tratar diversas afecciones.

En la medicina tradicional china se ha empleado durante siglos en preparados como infusiones, tónicos, ungüentos y suplementos, especialmente con el objetivo de combatir la caída y el encanecimiento del cabello.

La revisión reunió información procedente de estudios de laboratorio, investigaciones experimentales, registros históricos y publicaciones científicas sobre esta planta.

Polygonum multiflorum es una planta originaria de China cuya raíz ha sido utilizada tradicionalmente para tratar diversas afecciones.

El objetivo fue evaluar si los principios activos presentes en la raíz podían explicar los efectos atribuidos históricamente al Fo Ti en relación con la salud capilar.

Los compuestos que despertaron el interés de los investigadores

El análisis identificó varios componentes bioactivos con potencial para actuar sobre los folículos pilosos.

Entre ellos destacan:

Emodina.

Fisción.

TSG (2,3,5,4'-tetrahidroxiestilbeno-2-O-β-D-glucósido).

Según los investigadores, estas sustancias podrían intervenir en distintos procesos relacionados con el crecimiento y la protección del cabello.

“Alrededor del 55% de las mujeres experimentan algún grado de pérdida de cabello antes de los 70 años”, asegura una especialista.

¿Cómo podría favorecer el crecimiento del cabello?

De acuerdo con la revisión, el Fo Ti podría actuar mediante varios mecanismos al mismo tiempo.

Entre ellos se incluyen:

Favorecer la actividad de los folículos pilosos.

Reducir la muerte prematura de las células del folículo.

Mejorar el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo.

Activar vías celulares implicadas en el crecimiento capilar.

Este enfoque de acción múltiple es uno de los aspectos que más llamó la atención de los autores.

Los resultados más recientes

Además de la revisión científica, otra investigación publicada meses después evaluó compuestos derivados de Polygonum multiflorum utilizando células humanas del folículo piloso en condiciones de laboratorio.

Los investigadores observaron un aumento en la elongación de los folículos, un resultado que sugiere una posible estimulación de la fase de crecimiento del cabello. Sin embargo, este tipo de estudios constituye una etapa inicial de la investigación y no permite confirmar que el mismo efecto ocurra en personas.

¿Puede reemplazar a los tratamientos actuales?

Por el momento, la respuesta es no.

Los propios autores de la revisión señalan que aún faltan ensayos clínicos de alta calidad para determinar si esta planta es realmente eficaz y segura como tratamiento para la caída del cabello.

Hasta que exista evidencia suficiente, Polygonum multiflorum no puede considerarse un sustituto de las terapias aprobadas para la alopecia.

También existen posibles riesgos

Aunque algunos estudios sugieren que el Fo Ti podría producir menos efectos secundarios que ciertos tratamientos convencionales, la planta no está exenta de riesgos.

Se han descrito casos de lesiones hepáticas asociados a su consumo, por lo que los investigadores consideran necesario establecer procesos de preparación estandarizados y determinar qué personas podrían presentar mayor susceptibilidad a desarrollar efectos adversos.

Una línea de investigación con potencial, pero aún en desarrollo

Los resultados obtenidos hasta ahora muestran que Polygonum multiflorum posee compuestos con actividad biológica que podrían contribuir al crecimiento del cabello y abrir nuevas vías para el tratamiento de la alopecia.