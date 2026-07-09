9 de julio de 2026 - 14:00

Los viveristas coinciden: esta es la planta de invierno que menos agua necesita y más flores puede dar

Los viveristas, el invierno, las plantas y el jardín destacan una especie resistente que florece durante meses con muy pocos cuidados.

image
Por Ignacio Alvarado

Leé además

si deseas mantener las garrapatas alejadas de tu jardin, evita cultivar estas 4 plantas en tu casa

Si deseas mantener las garrapatas alejadas de tu jardín, evitá cultivar estas 4 plantas en tu casa
La menta es una opción práctica y sostenible aún en maceta.

La planta que ahuyenta insectos y plagas y es fácil de conseguir en cualquier vivero

Además de soportar heladas, esta planta ofrece una enorme variedad de colores y se adapta muy bien tanto a macetas como a canteros.

Por eso suele convertirse en una de las protagonistas de la temporada.

Por qué los viveristas recomiendan el pensamiento

El pensamiento (Viola × wittrockiana) es una de las pocas especies ornamentales que no solo resiste las bajas temperaturas, sino que incluso mejora su floración con el frío.

Mientras muchas plantas entran en reposo durante el invierno, el pensamiento continúa produciendo flores de manera constante.

Sus pétalos pueden encontrarse en tonos amarillos, violetas, blancos, naranjas, bordó y combinaciones multicolores.

Además, florece desde el otoño hasta bien entrada la primavera.

Cómo regarlo correctamente en invierno

Uno de los errores más frecuentes consiste en regarlo demasiado.

Los viveristas explican que el exceso de agua representa un riesgo mucho mayor que la falta de riego durante los meses fríos.

Lo recomendable es comprobar primero que el sustrato esté seco al tacto.

En exterior, normalmente basta con un riego cada siete o diez días, dependiendo de las lluvias y de la exposición solar.

El truco para que produzca muchas más flores

Existe un gesto muy sencillo que prolonga la floración.

Cada vez que una flor comienza a marchitarse, conviene retirarla desde la base del tallo.

De esa manera la planta deja de gastar energía en producir semillas y concentra sus recursos en generar nuevos pimpollos.

También resulta importante ubicarla en sectores con varias horas de sol directo.

Una planta ideal para el invierno

El pensamiento demuestra que no hace falta elegir especies complicadas para disfrutar de un jardín lleno de color. Con poco riego, buena luz y algunos cuidados básicos, esta planta puede convertirse en una de las grandes protagonistas del invierno, ofreciendo flores durante meses incluso cuando el resto del jardín parece descansar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cigarras: reposan en el agua pero no están muertas. Qué hacer con ellas.

Las cigarras: por qué cantan, cómo sobreviven bajo el agua y qué hacer si te las encuentras en tu jardín

Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias

Héroe anónimo: un hombre pagó más $400.000 de gas para que un jardín pueda seguir alimentando a 350 familias

Así luce el árbol de seda en los jardines. 

Mimosa invasora: el árbol asiático que amenaza a los Estados Unidos y que expertos piden eliminar de tu jardín

La psicología concluye por qué las peprsonas que nacieron estos años disfrutan más del silencio. 

La psicología explica que las personas nacidas entre 1950 y 1970 disfrutan del silencio no por costumbre, sino por su desarrollo cerebral

Por Sofía Serelli