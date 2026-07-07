Si deseas mantener las garrapatas alejadas de tu jardín, evitá cultivar estas 4 plantas en tu casa

Algunas plantas pueden favorecer la presencia de garrapatas en el jardín al generar las condiciones ideales para su desarrollo. La elección de determinadas especies influye en la humedad, la sombra y la llegada de pequeños animales que actúan como huéspedes de estos parásitos. Mantener un espacio verde seguro depende tanto del cuidado habitual como de seleccionar las plantas más convenientes.

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La planta que ahuyenta insectos y plagas y es fácil de conseguir en cualquier vivero

Las garrapatas suelen instalarse en lugares con abundante vegetación, poca circulación de aire y niveles elevados de humedad. Estas condiciones prolongan su supervivencia y facilitan que encuentren animales de los que alimentarse . Aunque muchas plantas se eligen por su valor ornamental, algunas contribuyen a crear un ambiente favorable para estos parásitos, especialmente cuando no reciben un mantenimiento adecuado o forman sectores demasiado cerrados dentro del jardín.

Existen especies que, por sus características, generan un entorno más atractivo para estos parásitos.

- El helecho desarrolla un follaje abundante que conserva la humedad durante gran parte del día. Además, sus hojas ofrecen refugio a diversos insectos, lo que favorece indirectamente la permanencia de las garrapatas.

- La hiedra también representa un factor de riesgo cuando cubre muros, cercos o vallas. Su crecimiento compacto crea escondites para roedores y otros pequeños animales que suelen transportar estos parásitos de un lugar a otro.

- El limoncillo forma matas densas que dificultan el secado del suelo después del riego o de las lluvias. Esa humedad constante genera un microclima donde las garrapatas encuentran condiciones adecuadas para sobrevivir.

- El banano ornamental, por su parte, posee hojas grandes y una base que retiene agua y materia orgánica. Ese entorno húmedo favorece el desarrollo de larvas y otros organismos vinculados al ciclo de vida de estos parásitos.

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Las plantas que ayudan a mantener alejadas a las garrapatas

No todas las especies tienen el mismo efecto. Algunas desprenden compuestos aromáticos que dificultan la presencia de garrapatas y otros insectos en el jardín.

- La lavanda destaca por su intenso aroma, que funciona como un repelente natural para distintos parásitos y aporta color al espacio verde.

- El romero combina una función ornamental con un uso culinario. Además de emplearse en la cocina, libera sustancias que ayudan a mantener alejados diversos insectos.

- La citronela es ampliamente conocida por su capacidad para repeler mosquitos, aunque también resulta útil frente a las garrapatas gracias a los compuestos volátiles que desprende.

- La menta completa la lista con un olor intenso que dificulta la permanencia de estos parásitos y, al mismo tiempo, puede contribuir a mejorar las condiciones del suelo cuando se cultiva correctamente.

Cómo detectar una posible infestación en el jardín

Identificar las primeras señales permite actuar antes de que el problema aumente. La presencia frecuente de roedores o zarigüeyas cerca del jardín puede indicar que el lugar ofrece refugio para distintos parásitos.

También conviene prestar atención a las mascotas. Si comienzan a rascarse con insistencia, presentan irritaciones o pequeñas heridas en la piel, resulta recomendable revisar su pelaje para descartar la presencia de garrapatas.

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Otro indicio es la existencia de sectores con vegetación demasiado densa, escasa exposición al sol y poca ventilación. Estos ambientes suelen convertirse en puntos de refugio para estos organismos.

Como método sencillo de comprobación, puede pasarse un paño blanco sobre la vegetación. Las garrapatas suelen adherirse a la tela, lo que facilita detectar su presencia antes de que la infestación se extienda.