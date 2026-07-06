España ya piensa en cuartos: De la Fuente destacó la profundidad del plantel tras vencer a Portugal

España dejó atrás uno de los cruces más complejos del Mundial 2026 al vencer a Portugal, por 1 a 0 y avanzó a cuartos de final. Tras la clasificación, el entrenador Luis de la Fuente valoró el nivel del partido y aseguró que el triunfo fue el resultado del trabajo colectivo de un plantel que, según remarcó, mantiene el mismo nivel tanto entre los titulares como entre los suplentes.

Mundial 2026: con un gol agónico de Merino, España derrotó 1-0 a Portugal y se metió en cuartos de final

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El seleccionador definió el duelo como una "final anticipada " y destacó la jerarquía de ambos equipos en un encuentro que se resolvió por detalles.

Más allá del resultado, De la Fuente hizo especial hincapié en la incidencia que tuvieron los futb olistas que ingresaron durante el segundo tiempo. Tanto Mikel Merino como Ferran Torres participaron en la jugada que terminó definiendo el encuentro y fueron el principal ejemplo de la profundidad que, a su entender, tiene el plantel español.

"Los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo" , afirmó el entrenador, quien consideró que esos ingresos terminaron de potenciar el trabajo realizado previamente por los once titulares.

En ese sentido, explicó que el ingreso de Merino r espondió a la necesidad de sumar intensidad en la zona media y de darle al equipo una alternativa ofensiva pensando incluso en una eventual prórroga.

La Roja, que es la única selección que todavía no recibió un gol, avanzó gracias a la conversión de Mikel Merino. EFE

Un plantel con variantes para competir

El técnico insistió en que la principal fortaleza de España radica en la calidad de los 26 futbolistas convocados. Según explicó, cualquier jugador que ingresa está preparado para mantener el nivel competitivo del equipo y aportar soluciones en momentos decisivos.

De la Fuente elogió especialmente la respuesta de quienes ingresaron desde el banco y aseguró que su actuación fue determinante para cerrar una clasificación muy trabajada frente al conjunto portugués.

Luis de la Fuente, entrenador de España. EFE

Confianza de cara a los cuartos de final

Con el pase asegurado a la siguiente ronda, el entrenador dejó en claro que España afrontará el próximo compromiso con la misma convicción, independientemente del rival que le toque enfrentar. El seleccionador aseguró que el grupo atraviesa un gran momento desde lo futbolístico y lo anímico, y sostuvo que el equipo tiene argumentos suficientes para seguir siendo uno de los principales candidatos al título.

"Tenemos mucha confianza y vamos a darlo todo hasta el final", resumió el entrenador tras una victoria que mantiene a España en carrera por la Copa del Mundo.