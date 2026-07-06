6 de julio de 2026 - 19:41

España ya piensa en cuartos: De la Fuente destacó la profundidad del plantel tras vencer a Portugal

El entrenador español calificó el duelo como una "final anticipada", elogió el aporte de los futbolistas que ingresaron desde el banco y aseguró que su equipo llega a cuartos con plena confianza.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El seleccionador definió el duelo como una "final anticipada" y destacó la jerarquía de ambos equipos en un encuentro que se resolvió por detalles.

El entrenador de España Luis de la Fuente

El entrenador de España Luis de la Fuente

El banco volvió a marcar la diferencia

Más allá del resultado, De la Fuente hizo especial hincapié en la incidencia que tuvieron los futbolistas que ingresaron durante el segundo tiempo. Tanto Mikel Merino como Ferran Torres participaron en la jugada que terminó definiendo el encuentro y fueron el principal ejemplo de la profundidad que, a su entender, tiene el plantel español.

"Los jugadores importantes son los que salen desde el banquillo", afirmó el entrenador, quien consideró que esos ingresos terminaron de potenciar el trabajo realizado previamente por los once titulares.

En ese sentido, explicó que el ingreso de Merino respondió a la necesidad de sumar intensidad en la zona media y de darle al equipo una alternativa ofensiva pensando incluso en una eventual prórroga.

La Roja, que es la única selección que todavía no recibió un gol, avanzó gracias a la conversión de Mikel Merino.

La Roja, que es la única selección que todavía no recibió un gol, avanzó gracias a la conversión de Mikel Merino.

Un plantel con variantes para competir

El técnico insistió en que la principal fortaleza de España radica en la calidad de los 26 futbolistas convocados. Según explicó, cualquier jugador que ingresa está preparado para mantener el nivel competitivo del equipo y aportar soluciones en momentos decisivos.

De la Fuente elogió especialmente la respuesta de quienes ingresaron desde el banco y aseguró que su actuación fue determinante para cerrar una clasificación muy trabajada frente al conjunto portugués.

Luis de la Fuente, entrenador de España.

Luis de la Fuente, entrenador de España.

Confianza de cara a los cuartos de final

Con el pase asegurado a la siguiente ronda, el entrenador dejó en claro que España afrontará el próximo compromiso con la misma convicción, independientemente del rival que le toque enfrentar. El seleccionador aseguró que el grupo atraviesa un gran momento desde lo futbolístico y lo anímico, y sostuvo que el equipo tiene argumentos suficientes para seguir siendo uno de los principales candidatos al título.

"Tenemos mucha confianza y vamos a darlo todo hasta el final", resumió el entrenador tras una victoria que mantiene a España en carrera por la Copa del Mundo.

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