El fin de una era en el fútbol mundial. Con 41 años y seis ediciones consecutivas en su espalda, Cristiano Ronaldo le dijo adiós definitivo a la selección de Portugal en una jornada marcada por el llanto y el reconocimiento de los hinchas.

El fin de una era: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo en su adiós definitivo de los Mundiales.

El fútbol vivió una jornada histórica y melancólica en Dallas. Con la dura eliminación de Portugal ante España en los octavos de final, el ciclo de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo llegó a su fin. A los 41 años, el astro luso cerró su impresionante trayectoria en la máxima cita de selecciones, dejando una imagen que recorre el mundo: un llanto desconsolado mientras agradecía el apoyo de los hinchas.

Aunque el propio futbolista aclaró que este no significa su retiro definitivo del fútbol, tanto él como su entorno familiar ya habían anticipado que este Mundial sería su última gran función con la camiseta de su país.

El fin de una era: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo en su adiós definitivo de los Mundiales. Gentileza Las lágrimas de CR7 en Dallas: una despedida sin el final soñado Al sonar el silbatazo final, el semblante de Cristiano se transformó. El máximo goleador de la historia del fútbol profesional (con 976 tantos oficiales) no pudo contener la emoción. Se paró frente a una de las cabeceras del estadio para aplaudir a la marea lusa, visiblemente afectado por no haber podido estirar el sueño mundialista.

De esta manera, el "Bicho" se despide de los Mundiales con un récord imbatible que comparte únicamente con Lionel Messi: haber disputado seis ediciones consecutivas de la Copa del Mundo.

LE BILAN STRATOSPHÉRIQUE DE CRISTIANO RONALDO AVEC LE PORTUGAL



233 matches

146 buts

46 passes décisives



Euro 2016

Finaliste Euro 2004

Ligue des Nations 2019

Ligue des Nations 2025

3e Coupe des Confédérations 2017



Était-ce le dernier ? pic.twitter.com/WEg1iWBjqG — BeFootball (@_BeFootball) July 6, 2026 El legado dorado de Cristiano con Portugal A pesar de la tristeza del cierre, el paso de CR7 por su selección transformó la historia de Portugal para siempre, dejando un palmarés envidiable: