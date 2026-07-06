6 de julio de 2026 - 18:45

El fin de una era: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo en su adiós definitivo de los Mundiales

El fin de una era en el fútbol mundial. Con 41 años y seis ediciones consecutivas en su espalda, Cristiano Ronaldo le dijo adiós definitivo a la selección de Portugal en una jornada marcada por el llanto y el reconocimiento de los hinchas.

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El fin de una era: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo en su adiós definitivo de los Mundiales. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol vivió una jornada histórica y melancólica en Dallas. Con la dura eliminación de Portugal ante España en los octavos de final, el ciclo de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo llegó a su fin. A los 41 años, el astro luso cerró su impresionante trayectoria en la máxima cita de selecciones, dejando una imagen que recorre el mundo: un llanto desconsolado mientras agradecía el apoyo de los hinchas.

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El fin de una era: el desgarrador llanto de Cristiano Ronaldo en su adiós definitivo de los Mundiales.

Las lágrimas de CR7 en Dallas: una despedida sin el final soñado

Al sonar el silbatazo final, el semblante de Cristiano se transformó. El máximo goleador de la historia del fútbol profesional (con 976 tantos oficiales) no pudo contener la emoción. Se paró frente a una de las cabeceras del estadio para aplaudir a la marea lusa, visiblemente afectado por no haber podido estirar el sueño mundialista.

El legado dorado de Cristiano con Portugal

A pesar de la tristeza del cierre, el paso de CR7 por su selección transformó la historia de Portugal para siempre, dejando un palmarés envidiable:

  • 3 títulos oficiales: La histórica Eurocopa 2016 (venciendo a Francia en la final) y dos títulos de la UEFA Nations League (2019 y 2025).

  • Números de leyenda: Marcó un total de 143 goles en 233 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador histórico a nivel selecciones en todo el planeta.

Su último partido: pelear hasta el final sin puntería

En lo estrictamente futbolístico, la última función de Cristiano Ronaldo estuvo por debajo de sus estándares habituales. El director técnico, Roberto Martínez, decidió mantenerlo en cancha hasta el último minuto buscando el milagro, pero el bloque defensivo español logró neutralizarlo.

Las estadísticas de su último partido mundialista:

  • Pases: 10 de 12 precisos.

  • Remates: Tres tiros al arco, incluyendo una chance clara que fue contenida por el arquero Unai Simón.

  • La última jugada: En tiempo de descuento, un tiro libre al área fue peinado por un compañero, pero la pelota pasó de largo sin que el delantero pudiera empujarla.

¿Qué sigue para la carrera de Cristiano Ronaldo?

Tras cerrar esta página dorada con su selección, el atacante regresará a Arabia Saudita para reincorporarse al Al Nassr, club con el que viene de coronarse campeón a nivel local justo antes del inicio de la cita mundialista. Aunque su adiós a los Mundiales ya es un hecho, el retiro definitivo de las canchas todavía no tiene una fecha confirmada.

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