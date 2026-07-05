Cristiano Ronaldo abrió su corazón y habló de Argentina: "No les gusto, pero les tengo cariño"

El capitán de Portugal bromeó respecto a nuestro país, en una conferencia de prensa previo al duelo con España por el Mundial 2026.

Portugal sigue en carrera en el Mundial 2026, donde tendrá que enfrentar a España para revalidar su presencia. En el contexto de la previa de ese encuentro, Cristiano Ronaldo habló en conferencia de prensa sobre su futuro, su nivel actual y su relación con Argentina.

Cristiano Ronaldo habló de Argentina: "No les gusta Cristiano" "ESTOY SEGURO QUE ERES ARGENTINA, POR LA MANERA EN QUE ME MIRASTE...", la imperdible anécdota de Cristiano Ronaldo con una azafata argentina en el vuelo a Dallas.



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/qUon33opsm — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026 El capitán Luso afrontó la requisitoria de los medios con una mezcla de sinceridad y humor que sorprendió. Enfrentó las críticas y también aprovechó para tomarse a risa algunos aspectos de la agenda actual. Respecto de su relación con el público latino, analizó: "Lo que se queda es la gente: la gente que te quiere y a la que le puedes dar un momento diferente en sus vidas. Yo comparto muchas veces los hoteles con la gente que trabaja y con los latinos. Y para mí esos son recuerdos espectaculares".

Ante la consulta sobre nuestro país, el Bicho aprovechó para contar una anécdota ocurrida en un vuelo. "Me hablas de Argentina y ayer en el vuelo, una de las azafatas era argentina y yo sabía que era argentina por la manera en que me miró. Le dije: 'Estoy seguro de que vos sos de Argentina por la manera en que me miraste. Me miraste y desviaste los ojos muy rápido. Eso quiere decir que no les gusta Cristiano, ja'. Pero fue en broma", puntualizó.

Allí, decidió cortar por lo sano y confesar que tiene un gran afecto por Argentina y su gente. "Mi mujer es argentina. Obviamente que tengo que tener cariño por los argentinos. Por eso es que todo está bien, no pasa nada", lanzó.

Ronaldo se defendió de las críticas por su nivel:"tres goles, tan mal no lo estoy haciendo" Cristiano Ronaldo junto al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, durante el último entrenamiento de la selección portuguesa en Florida. EFE/ Alberto Estévez Otro de los temas recurrentes de los últimos tiempos es el final de su carrera, que está cada vez más cerca. "Terminaré cuando yo quiera, como dije hace años, no cuando ustedes quieran", advirtió Ronaldo. Luego, añadió sobre el encuentro ante España: "Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta, el último... vamos a ver. No quiero llamar la atención por esto. Lo más importante es jugar el partido de mañana y tener fe en que vamos a pasar”.