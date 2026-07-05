Parece un corpiño deportivo, pero es la tecnología secreta que usan los futbolistas en el Mundial 2026

La prenda incorpora sensores que miden desde la fatiga muscular hasta los impactos recibidos, permitiendo a los cuerpos técnicos ajustar las cargas de trabajo.

Es cada vez más común ver a futbolistas con una prenda ajustada bajo su camiseta que se asemeja a un sujetador deportivo. Sin embargo, lejos de ser un accesorio estético, se trata de una herramienta tecnológica fundamental diseñada para recopilar datos precisos sobre el rendimiento físico de los jugadores durante los partidos del Mundial 2026.

Esta prenda es en realidad un chaleco de monitoreo que alberga un pequeño dispositivo de seguimiento ubicado estratégicamente en la parte superior de la espalda. A través de este sistema inalámbrico, los cuerpos técnicos acceden en tiempo real a información detallada sobre la actividad física de cada deportista durante la competencia. Aunque los modelos iniciales resultaban algo incómodos para los movimientos, las versiones actuales son extremadamente livianas.

¿Qué datos mide el chaleco tecnológico de los jugadores? El dispositivo registra una amplia gama de variables críticas para el análisis deportivo profesional moderno. Entre los datos capturados se encuentran la distancia total recorrida, la velocidad máxima alcanzada y la cantidad de sprints realizados por el jugador en cada tiempo. También permite monitorear las aceleraciones, las desaceleraciones y el ritmo cardíaco, ofreciendo una visión completa del nivel de esfuerzo físico.

La tecnología va más allá de la simple velocidad: los sensores detectan con precisión los impactos recibidos e índices de fatiga muscular. Estos datos permiten generar mapas de calor que muestran las zonas del campo por donde el futbolista se desplaza con mayor frecuencia durante el juego. Toda esta información es procesada inmediatamente por preparadores físicos y médicos para optimizar el desempeño.

¿Cómo ayuda esta tecnología a prevenir lesiones en los futbolistas? Uno de los usos más valiosos de esta herramienta tecnológica es la prevención de lesiones graves. Al detectar signos tempranos de agotamiento, los entrenadores pueden evitar sobrecargas musculares ajustando las cargas de trabajo de manera personalizada para cada integrante del plantel. En el fútbol moderno, donde la intensidad es máxima, estos detalles son determinantes para cuidar la salud del deportista.