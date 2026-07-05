Franco Colapinto explotó por radio contra Pierre Gasly tras una maniobra al límite: "Casi chocamos"

El piloto argentino calificó de "inaceptable" el movimiento de su compañero en plena zona de frenado, lo que casi provoca un accidente entre ambos autos de Alpine.

Franco Colapinto protagonizó un momento de alta tensión durante el arranque del Gran Premio de Gran Bretaña. Tras una gran largada en la que avanzó cinco posiciones, el argentino estalló por radio contra su compañero de equipo, Pierre Gasly. El piloto de Alpine denunció un movimiento peligroso en la zona de frenado que casi termina en colisión.

El incidente ocurrió en los metros iniciales de la carrera en el circuito de Silverstone. Colapinto, que partió desde la decimonovena posición, lograba una recuperación destacada antes de encontrarse con Gasly. El francés cerró su línea de forma abrupta, dejando al argentino sin espacio de pista y provocando que su auto llegara a patinar.

El tenso intercambio por radio con el muro de Alpine Visiblemente molesto por la situación, Colapinto se comunicó de inmediato con su ingeniero de pista, Stuart Barlow. "¿Qué carajo está haciendo Pierre? Me cerró. Casi chocamos", lanzó el piloto. El argentino insistió en que su compañero se movió en el frenaje, calificando la actitud del otro integrante de la escudería como "inaceptable" ante el riesgo de un abandono doble.

Ante la reacción del piloto, Barlow intentó bajar los decibeles de la conversación para mantener la concentración en los objetivos deportivos. El ingeniero le pidió que mantuviera la calma y se enfocara en la competencia directa: "Concentrémonos en nosotros, vamos a pasar a Hülkenberg", fue la respuesta desde el muro para evitar que la frustración afectara el ritmo en pista.

La cámara on-board del auto de Gasly permitió confirmar la gravedad de la maniobra desde otra perspectiva técnica. Las imágenes revelan cómo el vehículo del francés corta la trayectoria de Colapinto en un punto crítico del trazado. Este ángulo respalda el reclamo sobre la falta de espacio para transitar la curva de forma segura y la cercanía del impacto.