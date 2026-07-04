¡Mirá el tremendo despiste de Franco Colapinto en el GP de Gran Bretaña!

El argentino venía mejorando su vuelta, pero perdió el control del Alpine en la zona de las curvas S. El viento cruzado habría sido un factor clave en el incidente y largará desde el fondo de la grilla en Silverstone.

Colapinto y su Alpine sufrió un fuerte despiste en la zona de curvas en Silverstone.

Franco Colapinto protagonizó un fuerte despiste durante la Q1 del Gran Premio de Gran Bretaña y quedó eliminado de la primera tanda clasificatoria en Silverstone. El piloto argentino de Alpine perdió el control de su auto en la rápida zona de las curvas S cuando venía completando una vuelta competitiva, con parciales en verde.

Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.



#BritishGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4DXJ76O50h — SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026 El viento cruzado en la zona de curvas Uno de los factores que habría influido en el incidente fue el intenso viento cruzado que afectó a los pilotos durante toda la jornada. En un sector donde los autos transitan a alta velocidad, una ráfaga habría desestabilizado el Alpine de Colapinto, que terminó fuera de la pista y no pudo completar su giro.

El accidente puso fin a una clasificación que hasta ese momento mostraba señales alentadoras para el argentino, quien llegaba con buenas sensaciones luego de finalizar 12.º en la carrera Sprint.

Largará desde el puesto 19 Como consecuencia del despiste y de su eliminación en la Q1, Colapinto largará este domingo desde el 19.º puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Alpine tendrá por delante una carrera exigente, con la misión de remontar posiciones en el circuito de Silverstone.