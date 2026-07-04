4 de julio de 2026 - 09:30

Antonelli se quedó con el Sprint de Silverstone: Colapinto arañó el Top 10 antes de perder ritmo

El piloto británico Lewis Hamilton finalizó segundo y Lando Norris completó el podio. A las 12 comienza la sesión de clasificación.

Antonelli se quedó con el Sprint de Silverstone: Colapinto arañó el Top 10 antes de perder ritmo.

Antonelli se quedó con el Sprint de Silverstone: Colapinto arañó el Top 10 antes de perder ritmo.

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El italiano Andrea Kimi Antonelli se quedó este sábado con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña, disputada en el circuito de Silverstone, mientras que Franco Colapinto finalizó en la 12ª posición tras perder rendimiento en la segunda mitad de la competencia.

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Antonelli dominó la prueba y cruzó la meta por delante del británico Lewis Hamilton, que finalizó segundo con su Ferrari. El podio lo completó el piloto de McLaren Lando Norris.

Detrás de los tres primeros se ubicaron George Russell (4°), Charles Leclerc (5°), Max Verstappen (6°), Oscar Piastri (7°) y Liam Lawson (8°), quienes se llevaron los últimos puntos que otorgó la carrera Sprint.

Por su parte, Colapinto tuvo una gran largada al avanzar del 14° al 9° puesto en las primeras vueltas. Sin embargo, con el correr de la competencia su Alpine comenzó a perder rendimiento y el piloto argentino fue cediendo posiciones hasta finalizar en el 12° lugar. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó apenas por delante, en la 11ª colocación.

Con este resultado, Antonelli amplió su ventaja en la cima del campeonato. El italiano llegó a 179 puntos, mientras que su compañero de Mercedes, George Russell, quedó segundo con 136 unidades, una diferencia de 43 puntos.

La actividad del Gran Premio de Gran Bretaña continuará este sábado desde las 12 (hora argentina) con la sesión de clasificación, que definirá la grilla de partida para la carrera principal.

La competencia del domingo se disputará a 52 vueltas y comenzará a las 11 de la mañana (hora argentina) en el histórico circuito de Silverstone.

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