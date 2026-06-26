Franco Colapinto: "El auto iba desconectado, los cambios fueron para peor"

El piloto bonaerense Franco Colapinto terminó este viernes con preocupación la primera jornada del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, luego de que el nuevo alerón delantero incorporado por Alpine no ofreciera la mejora de rendimiento esperada para el monoplaza.

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Franco Colapinto comenzó la actividad en el GP de Austria con la primera práctica libre de Fórmula 1

El pilarense finalizó decimosexto en el segundo entrenamiento libre, a 1s817 del más rápido, Kimi Antonelli, y a 455 milésimas de su compañero Pierre Gasly, en un viernes marcado por las dificultades del equipo en el Red Bull Ring, ajunque en la primera tanda había sido octavo.

La escudería de Enstone llevó a Spielberg una nueva especificación del alerón delantero con el objetivo de optimizar el comportamiento del monoplaza en las curvas rápidas. Sin embargo, Colapinto probó tanto el ala nueva como la versión anterior durante la primera práctica y no encontró diferencias significativas.

“Hoy no mejoró con el ala nueva. Probé una vuelta el alerón viejo en el primer entrenamiento libre y casi no hubo diferencia. Fue bastante frustrante porque esperábamos una diferencia grande entre uno y otro y no pasó. Hay que entender por qué no funcionó como esperábamos”, explicó.

Aunque en la primera sesión fue algo más de medio segundo más veloz que Gasly, el argentino tampoco quedó conforme con el comportamiento del auto. Alpine modificó de manera importante la puesta a punto para la segunda práctica, pero los cambios empeoraron el rendimiento.

“El auto iba muy desconectado. En curva lenta hacía una cosa y en la rápida lo opuesto. Los cambios fueron todo para peor”, afirmó. Mientras Gasly logró mejorar considerablemente, Alpine afrontará una extensa noche de trabajo para intentar encontrar soluciones antes de la clasificación.

coladepint El piloto de la escudería Franco Colapinto camina entre el paddock durante la sesión de práctica del Gran Premio de Austria que se disputa en el circuito de Red Bull Ring en Spielberg en Austria EFE/EPA/ANNA SZILAGYI

Franco Colapinto tuvo una actuación irregular

Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación en la práctica libre 2 del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, donde terminó en el decimosexto lugar.

El argentino registró un mejor tiempo de 1:08,831 y terminó a un segundo y 817 milésimas del líder, que fue el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

La actividad en el GP de Austria de Fórmula 1 continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30 de la mañana, mientras que la clasificación se llevará a cabo a las 11.