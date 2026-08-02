Dejó la F1 tras ser el piloto más costoso de Williams, anunció su compromiso y recibió un gesto de Colapinto

Logan Sargeant, quien le costó a Williams más de cuatro millones de dólares en reparaciones durante 2023, recibió un guiño de su sucesor tras anunciar su matrimonio.

El expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant anunció su compromiso con su pareja Riley Whittall .

El expiloto de Fórmula 1 Logan Sargeant anunció su compromiso con su pareja Riley Whittall durante el receso de verano europeo. El estadounidense, reemplazado a mediados de 2024 por el argentino Franco Colapinto en la escudería Williams, compartió la noticia desde California. El gesto del corredor bonaerense en redes sociales captó la atención de los fanáticos.

La propuesta de matrimonio se llevó a cabo en el complejo Montage Laguna Beach, frente al océano Pacífico. Whittall publicó imágenes del momento en un altar al aire libre decorado con flores blancas bajo la frase: “¡Para siempre con mi mejor amigo!”. La publicación superó rápidamente los 150 mil "Me Gusta", incluyendo la reacción del actual piloto de Alpine.

El fin de una etapa marcada por gastos millonarios en Williams Sargeant dejó la escudería británica tras una seguidilla de accidentes que impactaron profundamente en la economía del equipo. Según informes de la cadena DAZN, el corredor fue el piloto que más dinero gastó en reparaciones durante la temporada 2023, con un total de 3.900.000 euros, equivalentes a más de 4.300.000 dólares. Su salida definitiva se produjo después de un fuerte choque e incendio en el Gran Premio de los Países Bajos en 2024.

El terrible el accidente de Logan Sargeant en la práctica del DutchGP / Fotos X Ese golpe en Zandvoort abrió la puerta para el ascenso de Franco Colapinto, quien se destacaba en la Fórmula 2. El argentino aprovechó la oportunidad sumando puntos en sus primeras carreras y despertando el interés de otras estructuras. A pesar del desplazamiento deportivo, el vínculo entre ambos parece mantenerse en términos cordiales tras el saludo público por el compromiso.

Franco Colapinto y Logan Sargeant cuando era todo miel sobre hojuelas de maíz. Internet Lejos del "Gran Circo", Sargeant reconoció que su relación con la máxima categoría terminó completamente desgastada. “Estoy bastante insensibilizado frente a la F1. Creo que esa es la palabra adecuada. Me cansé de la Fórmula 1”, afirmó el piloto. Describió su desvinculación de Williams como una "liberación" después de una etapa marcada por la falta de puntos y la presión constante.