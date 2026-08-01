1 de agosto de 2026 - 11:43

Flavio Briatore habló del futuro de Alpine y Franco Colapinto: "El piloto no es prioridad"

El asesor del equipo Alpine dialogó acerca de los objetivos centrales de la escudería para los próximos meses, asegurando que están enfocados en lo técnico.

El ejecutivo del equipo Alpine, Flavio Briatore habló sobre Franco Colapinto

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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En una entrevista con el medio especializado The Race, el italiano evitó poner el foco sobre algún cambio de pilotos, lo que genera tranquilidad en el entorno de Franco Colapinto. Consultado por la chance de contar con un conductor estrella para dar el salto de calidad, respondió: "Lo deseo, pero en este momento el piloto no es realmente nuestra prioridad”.

Flavio Briatore confirmó que Alpine trabaja en la nariz del auto: "Ahí está nuestro problema"

El Alpine de Franco Colapinto en el GP de Hungría

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Respecto a la explicación sobre los cambios que necesita Alpine, Briatore contó: “Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas. En este momento, tenemos que construir el equipo. Tenemos que fomentar la confianza entre los ingenieros, tenemos que crear complicidad entre todos. No te olvides que llegamos a este equipo y tenía 1.200, 1.300 personas. Ahora hemos bajado a 900 personas. Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Esa es la prioridad”.

Continuando por esa línea, el empresario y asesor ejecutivo confesó los aspectos sobre los que están trabajando en el receso. “Nuestra gente está trabajando desde la nariz del auto hacia adelante, porque ahí está nuestro problema. En la parte trasera estamos bien". Una de las claves para hacerlo correctamente es la buena relación con Mercedes Benz. “Tenemos una excelente relación. El acuerdo cambió completamente el ánimo de todo el equipo. Al menos sabemos que una parte del auto es la mejor. Tenemos el motor y la caja de cambios de Mercedes”.

Briatore, contento con la evolución de Franco Colapinto "Está mejorando al 100%"

Flavio Briatore se refiri&oacute; a Franco Colapinto

Flavio Briatore se refirió a Franco Colapinto

Luego, Briatore elogió al francés Pierre Gasly, a quién catalogó como uno de los mejores pilotos de la Fórmula 1. “Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, Pierre está ahí. Sólo necesitamos un coche mejor, más confianza aquí en la fábrica y eso es lo que tenemos que hacer ahora”.

Allí también aprovechó para dar un mensaje positivo sobre Franco Colapinto, y su evolución. "En cierto modo, lo mismo ocurre con Franco: es muy joven. Es su primera experiencia, su primer año en la Fórmula 1. Y del año pasado a este año, está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro, pero de momento, la verdad, el piloto no es mi prioridad“.

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