El piloto argentino de Alpine salió a pista este viernes en el circuito Red Bull Ring para disputar la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Austria, octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Franco Colapinto comenzó la actividad en el GP de Austria con la primera práctica libre de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto comenzó este viernes su participación en el Gran Premio de Austria al salir a pista para disputar la primera práctica libre de la octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El representante de Alpine inició así un nuevo fin de semana de competencia en el circuito Red Bull Ring, con el objetivo de seguir sumando experiencia y consolidar su crecimiento en la máxima categoría del automovilismo.

Colapinto llega a Austria tras completar una sólida actuación en el Gran Premio de Barcelona, donde finalizó en la décima posición y volvió a sumar kilómetros importantes en su temporada debut con la escudería francesa.

En aquella carrera, el británico Lewis Hamilton, al volante de Ferrari, se quedó con la victoria, poniendo fin a una sequía de casi dos años sin triunfos en la Fórmula 1.

Durante la jornada de este viernes, los equipos aprovecharán las prácticas libres para evaluar el rendimiento de los monoplazas, probar diferentes configuraciones y recopilar datos de cara a la clasificación y la carrera del domingo, en un circuito que suele ofrecer grandes oportunidades de sobrepaso y estrategias variadas.