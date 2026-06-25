Del "¡Histórico!" al "¡Nos hicieron llorar de orgullo!": la euforia de la prensa ecuatoriana tras el triunfo ante Alemania

Países Bajos derrotó a Túnez, terminó primero en su grupo y ya conoce a su rival en los 16avos del Mundial 2026

Mundial 2026: Ecuador derrotó 2-1 a Alemania y logró una clasificación histórica a los 16avos. de final

La repercusión en la prensa ecuatoriana fue inmediata y cargada de emoción, con coberturas que oscilaron entre la euforia, el orgullo nacional y la sensación de hazaña histórica.

El Universo fue uno de los primeros en reaccionar con un enfoque en tiempo real y un tono celebratorio. “Triunfo histórico de Ecuador ante Alemania y clasifica entre los mejores terceros a dieciseisavos de final del Mundial 2026”, tituló el medio, acompañado de actualizaciones que reflejaban el clima de explosión emocional en el país.

¡APLAUSOS PARA BECCACECE! El gran gesto de Gonzalo Plata de cara a la tribuna de Ecuador. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/z4U5CIdRK7

Entre sus coberturas destacaron frases como “La Tri desata la euforia” y “Ecuador hace historia: derrota por primera vez a un campeón del mundo”, en una narrativa que subrayó el impacto simbólico del resultado.

El Comercio optó por un despliegue visual destacado bajo el rótulo “¡Histórico!”. Su titular principal fue directo: “Ecuador vence a Alemania y asegura una plaza en los dieciseisavos de final del Mundial”.

El diario acompañó la cobertura con imágenes de Gonzalo Plata celebrando el gol decisivo, reforzando el carácter emocional del triunfo y su peso deportivo en la clasificación.

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La síntesis del sentimiento colectivo

Con un enfoque más directo, La Hora eligió un tono cercano y representativo del sentir popular: “Ecuador gana 2-1 a Alemania: clasificamos”. El medio resumió el impacto del partido con una frase que condensó la sorpresa generalizada ante el resultado.

Euforia total: titulares en clave de grito

El tono más enfático llegó desde Primicias, que apeló a un estilo emocional con su titular en mayúsculas: “¡NOS HICIERON LLORAR DE ORGULLO! Ecuador gana a Alemania y clasifica a los 16avos en el Mundial”.

La cobertura reforzó la dimensión épica del encuentro, destacando la presión previa y la necesidad del triunfo para seguir con vida en el torneo.

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El héroe de la noche y el estadio convertido en fiesta

Metro Ecuador puso el foco en Gonzalo Plata, autor del gol decisivo, describiendo su actuación como el momento que “desató la locura” y transformó al MetLife Stadium en “un pedazo de Ecuador”.

Una hazaña que sostiene el sueño mundialista

El Oriente tituló: “¡Histórico! Ecuador sorprende a Alemania y mantiene vivo el sueño mundialista con un triunfo 2-1”, subrayando que la clasificación aún dependía de otros resultados.

En la misma línea, Nuevo Tiempo cerró la cobertura con una mirada optimista: “Histórica clasificación de Ecuador y sigue en el Mundial Norteamericano”, destacando la continuidad del equipo en la competencia.

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Un triunfo que trasciende el resultado

Tras el partido, la victoria fue calificada por parte de la prensa como uno de los momentos más importantes del fútbol ecuatoriano reciente. Incluso en el intercambio con medios, el entrenador Sebastián Beccacece fue consultado sobre el valor del triunfo en una noche que quedará marcada por la magnitud del resultado.

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Contexto del Mundial y lo que viene

Con la fase de grupos aún en definición, varias selecciones aguardan la confirmación de sus rivales en los dieciseisavos de final. El nuevo formato del Mundial 2026, con 48 equipos y una fase de playoffs, continúa generando cruces pendientes y escenarios abiertos.

Ecuador, mientras tanto, ya se aseguró un lugar en la siguiente ronda y celebra una victoria que en la prensa local fue leída como histórica, emocional y determinante para el futuro del equipo en el torneo.