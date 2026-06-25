FIFA habilitó la venta de paquetes VIP para el partido de la Selección en los 16avos: cuánto cuestan

La FIFA comenzó a comercializar los paquetes de hospitalidad para el encuentro de 16avos de final que, de acuerdo con el cronograma del Mundial 2026, disputaría la Selección Argentina en la ciudad estadounidense de Miami. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma oficial On Location y ofrecen distintas experiencias premium dentro del estadio.
El partido está previsto para el viernes 3 de julio, a las 18 (hora del Este de Estados Unidos), en el estadio ubicado en Miami Gardens, escenario que recibiría al seleccionado argentino en caso de disputar esa instancia del certamen.
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Cuánto cuestan los paquetes de hospitalidad
La organización puso a disposición tres alternativas de acceso VIP, todas con servicios exclusivos, ubicaciones preferenciales y propuestas gastronómicas diferenciadas.
- FIFA Pavilion: US$ 8.100 por persona. Incluye acceso a un espacio exclusivo fuera del estadio, bebidas y un menú de comida premium antes y después del encuentro.
- Champions Club: US$ 8.300 por persona. Ofrece ubicaciones preferenciales sobre los laterales del campo, gastronomía elaborada por chefs y bebidas premium antes y después del partido.
- Trophy Lounge: US$ 8.500 por persona. Contempla asientos laterales con excelente visibilidad, menú inspirado en la cocina local y servicio de bebidas antes del partido, durante el entretiempo y al finalizar el encuentro.
Cupos limitados para los fanáticos
La plataforma oficial advierte que la disponibilidad es reducida y que, en algunos casos, quedan muy pocos lugares para adquirir. Además, cada compra está limitada a un máximo de seis paquetes y no existe garantía de que los asientos queden ubicados de manera contigua cuando se adquieren varias entradas en una misma operación.