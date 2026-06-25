FIFA habilitó la venta de paquetes VIP para el partido de la Selección en los 16avos: cuánto cuestan

Los boletos premium para el encuentro previsto en Miami incluyen ubicaciones preferenciales, gastronomía exclusiva y otros servicios, aunque los cupos disponibles son limitados.

Miami Stadium, nombre adoptado durante el Mundial 2026 por disposición de FIFA para el conocido Hard Rock Stadium.

La FIFA comenzó a comercializar los paquetes de hospitalidad para el encuentro de 16avos de final que, de acuerdo con el cronograma del Mundial 2026, disputaría la Selección Argentina en la ciudad estadounidense de Miami. Las entradas ya pueden adquirirse a través de la plataforma oficial On Location y ofrecen distintas experiencias premium dentro del estadio.

El partido está previsto para el viernes 3 de julio, a las 18 (hora del Este de Estados Unidos), en el estadio ubicado en Miami Gardens, escenario que recibiría al seleccionado argentino en caso de disputar esa instancia del certamen.

Mundial de Fútbol Hinchada Mundial 2026. Cuánto cuestan los paquetes de hospitalidad La organización puso a disposición tres alternativas de acceso VIP, todas con servicios exclusivos, ubicaciones preferenciales y propuestas gastronómicas diferenciadas.