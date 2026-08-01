La UEFA celebró que la FIFA frenara la venta de parte del Mundial, pero aseguró que Infantino "perdió la confianza".

La UEFA celebró este sábado la decisión de la FIFA de desistir de su iniciativa para vender una participación del Mundial , pero advirtió que el presidente del organismo, Gianni Infantino , ya no cuenta con la confianza de la confederación europea.

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A través de un comunicado oficial, la UEFA sostuvo que Infantino "ha perdido la confianza" de la organización y de "otros muchos miembros de la familia del fútbol", al tiempo que reclamó que rindan cuentas los responsables de los "planes secretos que se tramitan por la vía rápida" .

La entidad también agradeció el respaldo de aficionados, ligas, clubes, futbolistas, asociaciones, confederaciones y dirigentes políticos que se pronunciaron en contra del proyecto.

"El fútbol no está a la venta", expresó la UEFA al destacar el rechazo que generó la propuesta impulsada por la FIFA.

En su comunicado, la confederación europea advirtió que "no podemos seguir así, con planes secretos tramados a toda prisa por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte" , y reclamó identificar a quienes promovieron la iniciativa para que asuman responsabilidades.

Además, cuestionó la gestión económica de la FIFA al señalar que, pese a contar con reservas superiores a los 5.000 millones de dólares, el organismo "no ha utilizado el dinero de las asociaciones en beneficio del deporte".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Gentileza

Frente a ese escenario, la UEFA anunció que comenzará a trabajar junto a socios y otras partes interesadas del fútbol mundial para proponer una nueva forma de distribuir recursos mediante el programa FIFA Forward, ya existente.

Si bien calificó la decisión de la FIFA de abandonar la iniciativa como "una victoria para todo el mundo del fútbol", la UEFA remarcó que el episodio no debe darse por cerrado.

"No debe ser el final de la historia. La propuesta ha quedado atrás. La tarea de construir la confianza en la FIFA no ha hecho más que empezar", concluyó el organismo europeo.