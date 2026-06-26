Tensión en Uruguay: qué pasó y qué le reclamaron los referentes a Marcelo Bielsa antes de la "final" contra España

La selección de Uruguay vive horas de máxima tensión en la antesala del decisivo partido frente a España por la última fecha del Grupo H del Mundial 2026. Según informaron medios uruguayos, un grupo de referentes del plantel mantuvo una reunión privada con Marcelo Bielsa para expresarle su disconformidad con algunos aspectos de la preparación y el planteo táctico para el encuentro.

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De acuerdo con la información publicada por El Espectador y replicada por distintos medios internacionales, el arquero Sergio Rochet, junto a Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Federico Valverde, habrían solicitado una reunión con el entrenador argentino para plantearle sus inquietudes.

Uno de los principales cuestionamientos habría sido la intensidad de los entrenamientos. Según esa versión, los futbolistas consideraron que la elevada carga física incidió en molestias y lesiones que afectaron al plantel durante el torneo.

El otro punto de conflicto estaría relacionado con la estrategia para enfrentar a España, uno de los candidatos al título y líder del Grupo H.

Siempre según la información difundida en Uruguay, los referentes le propusieron a Bielsa disputar el partido con un bloque defensivo más bajo y apostar al contragolpe , en lugar de sostener la presión alta y el protagonismo que caracterizan al ciclo del entrenador.

La respuesta del técnico no se habría hecho esperar. Bielsa reunió a todo el plantel y protagonizó una charla de aproximadamente 48 minutos, en la que defendió su metodología y dejó en claro que no modificaría su idea futbolística.

El entrenador habría ratificado que Uruguay saldrá a jugar "de igual a igual" frente a España, apostando por la presión alta, la intensidad y la recuperación rápida de la pelota.

Un mensaje con referencias al pasado

Durante esa reunión, Bielsa también habría recordado momentos complejos de su ciclo, entre ellos el conflicto que mantuvo con Luis Suárez y Nahitan Nández, cuando algunos integrantes del plantel, según trascendió, habrían impulsado su salida del cargo.

Además, el entrenador habría destacado el crecimiento de futbolistas como Sebastián Cáceres y Maximiliano Araújo durante su gestión, al tiempo que lanzó una frase que generó repercusiones dentro del grupo: según esa versión, sostuvo que los jugadores convocados pese a llegar con molestias físicas son quienes más respaldan su proyecto.

Uruguay se juega la clasificación

El clima interno se suma a un presente deportivo delicado. La Celeste empató sus dos primeros partidos del Grupo H frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que necesita vencer a España para asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

En la conferencia de prensa previa al encuentro, Bielsa evitó referirse a versiones sobre un planteo defensivo y fue contundente al definir la importancia del compromiso.

"Estamos abordando el partido de mañana como una final", afirmó el entrenador.

Además, explicó que la mejor manera de defenderse ante un rival de la jerarquía de España es quitarle el control del balón.

"Una de las mejores maneras de defender es hacer que el rival tenga la pelota menos tiempo", sostuvo, dejando en evidencia su decisión de mantener una propuesta ofensiva pese a los cuestionamientos.

España, dirigida por Luis de la Fuente, ya aseguró su clasificación y llega al encuentro con un rendimiento sólido, liderada por figuras como Lamine Yamal, a quien Bielsa elogió públicamente por su capacidad para desequilibrar partidos.

El duelo aparece como un punto de inflexión para Uruguay. Un triunfo podría aliviar el clima interno y sellar el pase a la próxima ronda, mientras que una eliminación podría profundizar la crisis y abrir interrogantes sobre la continuidad del ciclo de Marcelo Bielsa.