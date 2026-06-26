Amargo empate de Paraguay frente a Australia: espera por otros resultados para clasificar a 16avos

Paraguay rascó este jueves un amargo empate 0-0 ante Australia , un resultado que lo relega definitivamente a la tercera posición del grupo D y lo deja con cuatro puntos, a la espera del sábado con otros resultados para confirmar su pase como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

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Australia controló desde el inicio la posesión de la pelota, mostrando mayor precisión en la distribución de los pases y generando más intentos de gol que su rival, sobre todo en un tramo inicial en el que apenas hubo ocasiones.

Con este empate, la Selección de Australia se consolida en la segunda posición del Grupo D al cosechar 4 puntos y aseguró su billete directo a la siguiente ronda de 16avos del Mundial, junto a Estados Unidos, líder del cuarteto que terminó con 6 a pesar de haber perdido contra Turquía.

Paraguay, por contra, deberá esperar a que concluya la jornada del resto de los grupos para conocer su destino final en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

El seleccionado de Gustavo Alfaro n ecesitará una combinación de resultados para asegurar uno de los ocho cupos reservados para los equipos que terminaron en tercer lugar de su grupo.

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Con un saldo negativo de 2 goles y 4 puntos, la Albirroja quedará al margen de la segunda fase con una combinación de ocho resultados: un ganador entre Bélgica y Nueva Zelanda, que Irán gane a Egipto sin golearlo, que Uruguay derrote a España y Cabo Verde a Arabia Saudí.

Además, que empaten Austria y Argelia, que República Democrática del Congo gana a Uzbekistán y Portugal no sea goleado por Colombia. Y, como si fuera poco, que Croacia no pierda con Ghana.

El grupo D lo cerró con 3 puntos Turquía, que llegó eliminada a la tercera jornada, pero se despidió hoy con una resonante victoria por 3-2 sobre el seleccionado de las Barras y las Estrellas.

Es que el equipo estadounidense que dirige Mauricio Pochettino y que jugará en 16avos de final el próximo 1 de julio contra Bosnia y Herzegovina, perdió su invicto al presentar en Los Ángeles a un equipo alterno.

Los oceánicos, orientados por Tony Popovic esperan rival de la definición del Grupo G entre Egipto, Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.