Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: formaciones, hora y dónde ver en vivo

Francia, uno de los favoritos y Noruega, se miden por la 3ra. fecha de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles del duelo que comenzará a las 16.

Francia, uno de los favoritos y Noruega, se miden por la 3ra. fecha de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles del duelo que comenzará a las 16.

Noruega y Francia se verán las caras este viernes desde las 16, en el Boston Stadium, por la fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Les Blues y Los Vikingos ya están clasificados a 16avos de final y definirán al ganador de la zona.

Noruega ganó los dos partidos disputados y se clasificó a la próxima instancia. Primero goleó 4-1 a Irak y luego superó 3-2 a Senegal en un partidazo. "Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo", aseveró el goleador Erling Haaland, luego de la victoria, sobre el duelo ante Francia.

Kylian Mbappe El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés. EFE/EPA/SARAH YENESEL Francia debutó con un 3-1 ante Senegal y luego goleó 3-0 a Irak, el más debil del grupo. Con Mbappé como líder, goleador y emblema, Les Blues buscarán cerrar como líderes de la zona y luego ir en busca de jugar una final más. Didier Deschamps no estará en el banco de suplentes ya que falleció su madre y su ayudante de campo estará en su lugar.