25 de junio de 2026 - 20:23

Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: formaciones, hora y dónde ver en vivo

Francia, uno de los favoritos y Noruega, se miden por la 3ra. fecha de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles del duelo que comenzará a las 16.

Francia, uno de los favoritos y Noruega, se miden por la 3ra. fecha de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles del duelo que comenzará a las 16.&nbsp;

Francia, uno de los favoritos y Noruega, se miden por la 3ra. fecha de la Copa del Mundo. Conocé todos los detalles del duelo que comenzará a las 16. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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El delantero del Real Madrid guió a Francia a un sólido triunfo frente a Senegal y se convirtió en el máximo artillero de la historia del equipo francés.

Francia debutó con un 3-1 ante Senegal y luego goleó 3-0 a Irak, el más debil del grupo. Con Mbappé como líder, goleador y emblema, Les Blues buscarán cerrar como líderes de la zona y luego ir en busca de jugar una final más. Didier Deschamps no estará en el banco de suplentes ya que falleció su madre y su ayudante de campo estará en su lugar.

Noruega vs. Francia, por el Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 16.00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: Michael Oliver
  • Estadio: Boston Stadium

Noruega vs. Francia por el Mundial 2026: estadísticas y minuto a minuto

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