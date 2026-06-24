Estuvo muerto durante 7 minutos y hoy celebra con un beso la clasificación de Noruega en el Mundial 2026

En 2001, el DT noruego fue declarado clínicamente muerto tras un paro cardíaco en un entrenamiento; hoy celebra la clasificación junto a la mujer que organizó su funeral.

El festejo de Stale Solbakken tras clasificar a Noruega a la siguiente fase del Mundial 2026 se transformó en la imagen más compartida del torneo. El entrenador subió a las gradas y le dio un beso a su esposa, Anniken, en un gesto que esconde una historia de muerte clínica y una recuperación médica excepcional.

Para Solbakken, el triunfo 3-2 ante Senegal significó mucho más que un avance deportivo en la Copa del Mundo. Tras el pitido final, el seleccionador escaló hacia las tribunas para encontrar a su familia. Al ser consultado por la espontaneidad del gesto, el entrenador reconoció: "No sabía dónde estaban ubicados, así que tuve que encontrar la manera de subir a las tribunas".

65459b00142a69af391a88e0d9f442b89330c809 Stale Solbakken, DT de Noruega. EFE/ Sebastiao Moreria Siete minutos de muerte clínica y un túnel azul El 13 de marzo de 2001, Solbakken se desplomó durante un entrenamiento con el Copenhague de Dinamarca. El exfutbolista detalló las consecuencias de ese episodio: "Mi corazón dejó de latir. Estuve técnicamente muerto durante siete minutos". Respecto a su visión mientras estaba inconsciente, recordó: "Al principio no veía nada, solo una oscuridad total. Luego apareció un azul claro... llamémoslo túnel. Era una luz hermosa".

La intervención del médico Frank Odgaard fue determinante al realizar masajes cardíacos hasta que llegó la ambulancia. El profesional admitió que fue un milagro porque su corazón estuvo detenido. Solbakken permaneció en coma durante casi 30 horas. Mientras tanto, su familia se preparaba para el peor desenlace: "Me contaron que, durante el vuelo, mi madre empezó a organizar mi funeral".

99226ddf53dd6be2c14202e9d6c16cf015aa47aa Stale Solbakken con el plantel de Noruega. EFE/EPA/GREG M. COOPER Incluso, tras la recuperación, fue sometido a pruebas extremas para verificar el funcionamiento de su desfibrilador implantado. El técnico explicó que en ese procedimiento "te matan... durante unos segundos o hasta un minuto y luego te devuelven a la vida". El episodio dejó secuelas en su esposa, Anniken, quien entonces tenía solo 23 años y dos hijos pequeños. El técnico admitió: "Mi esposa todavía no puede hablar del tema, a pesar de que han pasado tantos años".