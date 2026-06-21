21 de junio de 2026 - 21:37

Noruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

El elenco de Erling Haaland choca con su par africano este lunes a las 21 horas, en el MetLife Stadium de New Jersey.

Noruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Mundial 2026. Erling Haaland autor de dos goles en el partido entre Noruega e Irak

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Con la confianza a tope, ahora buscará asegurar su pase a los 16vos de final ante Senegal. De lograr un triunfo también evitará jugar a todo o nada con Francia en la última fecha. Así, se entiende que el duelo de este lunes no sea uno más para Noruega.

Senegal viene de perder con el cuadro Galo, y necesita recuperarse para no despedirse de forma temprana. Ya no tiene margen de error si quiere clasificar, por lo que intentará sobreponerse a un encuentro donde no jugó tan mal, pero se vio superado por la jerarquía individual y el andamiaje colectivo de un rival que es superior.

Ibrahim Mbaye
Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia.

Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia.

En la previa, se espera un encuentro duro, de poca especulación y muchas emociones. Repasando nombres y modos de juego, ambos tienen todo para cumplirlo.

Probables formaciones de Noruega - Senegal:

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Erling Haaland, Alexander Sorloth. DT: Stale Solbakken.

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.

Datos del partido:

Estadio: MetLife Stadium de New Jersey

Árbitro: Wilton Sampaio

Hora: 21

TV: DSports, TyC Sports

Minuto a minuto y estadísticas de Noruega - Senegal:

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