Noruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

Después de un debut feliz por el triunfo abultado, Noruega choca con Senegal en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Será este lunes a partir de las 21 horas en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje de Wilton Sampaio.
El elenco de Erling Haaland choca con su par africano este lunes a las 21 horas, en el MetLife Stadium de New Jersey.
Después de un debut feliz por el triunfo abultado, Noruega choca con Senegal en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Será este lunes a partir de las 21 horas en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje de Wilton Sampaio.
Los europeos tienen el ánimo por las nubes. Cuentan con uno de los delanteros más temibles del fútbol actual, acompañado por una de las figuras del Arsenal campeón de la Premier League y la punta de lanza del Atlético de Madrid. Con esa generación de oro, alcanzó la Copa del Mundo y debutó con una contundente victoria por 4 a 1 que lo invita a soñar.
Con la confianza a tope, ahora buscará asegurar su pase a los 16vos de final ante Senegal. De lograr un triunfo también evitará jugar a todo o nada con Francia en la última fecha. Así, se entiende que el duelo de este lunes no sea uno más para Noruega.
Senegal viene de perder con el cuadro Galo, y necesita recuperarse para no despedirse de forma temprana. Ya no tiene margen de error si quiere clasificar, por lo que intentará sobreponerse a un encuentro donde no jugó tan mal, pero se vio superado por la jerarquía individual y el andamiaje colectivo de un rival que es superior.
En la previa, se espera un encuentro duro, de poca especulación y muchas emociones. Repasando nombres y modos de juego, ambos tienen todo para cumplirlo.
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa; Erling Haaland, Alexander Sorloth. DT: Stale Solbakken.
Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhate, El Hadji Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Lamine Camara, Sadio Mané; Nicolas Jackson. DT: Pape Thiaw.
Estadio: MetLife Stadium de New Jersey
Árbitro: Wilton Sampaio
Hora: 21
TV: DSports, TyC Sports