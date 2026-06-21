Noruega y Senegal se enfrentan por el Mundial 2026: horario, dónde ver en vivo y formaciones

El elenco de Erling Haaland choca con su par africano este lunes a las 21 horas, en el MetLife Stadium de New Jersey.

Después de un debut feliz por el triunfo abultado, Noruega choca con Senegal en el marco de la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. Será este lunes a partir de las 21 horas en el MetLife Stadium de New Jersey, con arbitraje de Wilton Sampaio.

Los europeos tienen el ánimo por las nubes. Cuentan con uno de los delanteros más temibles del fútbol actual, acompañado por una de las figuras del Arsenal campeón de la Premier League y la punta de lanza del Atlético de Madrid. Con esa generación de oro, alcanzó la Copa del Mundo y debutó con una contundente victoria por 4 a 1 que lo invita a soñar.

Noruega e Irak Mundial 2026 Mundial 2026. Erling Haaland autor de dos goles en el partido entre Noruega e Irak EFE/EPA/GREG M. COOPER Con la confianza a tope, ahora buscará asegurar su pase a los 16vos de final ante Senegal. De lograr un triunfo también evitará jugar a todo o nada con Francia en la última fecha. Así, se entiende que el duelo de este lunes no sea uno más para Noruega.

Senegal viene de perder con el cuadro Galo, y necesita recuperarse para no despedirse de forma temprana. Ya no tiene margen de error si quiere clasificar, por lo que intentará sobreponerse a un encuentro donde no jugó tan mal, pero se vio superado por la jerarquía individual y el andamiaje colectivo de un rival que es superior.

Ibrahim Mbaye Ibrahim Mbaye disputa la pelota frente a los jugadores franceses Desire Doue y Theo Hernandez, en el partido entre Senegal y Francia. EFE/ Ángel Colmenares En la previa, se espera un encuentro duro, de poca especulación y muchas emociones. Repasando nombres y modos de juego, ambos tienen todo para cumplirlo.