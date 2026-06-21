Lamine Yamal se estrenó como goleador en el Mundial 2026: así fue su primer gol

El extremo anotó antes del primer cuarto de hora tras una asistencia de Oyarzabal, rompiendo la sequía de la Selección tras el empate previo ante Cabo Verde.

Lamine Yamal celebra el primer gol de su equipo durante el partido del Mundial 2026 entre España y Arabia Saudita.

Lamine Yamal se estrenó como goleador en el Mundial 2026 durante el enfrentamiento entre España y Arabia Saudita en el Atlanta Stadium. Tras un debut sin goles ante Cabo Verde, el extremo derecho lideró la reacción ofensiva del equipo de Luis de la Fuente, anotando el primer tanto de la Roja en esta edición del torneo.

El gol llegó en el minuto nueve del primer tiempo. La jugada nació en la banda izquierda con una acción colectiva que terminó en los pies de Mikel Oyarzabal. El delantero lanzó un centro raso preciso hacia el segundo palo, donde Yamal apareció libre de marca para empujar la pelota a la red y desatar el festejo español.

Embed ¡¡PRIMER GOL DE LAMINE EN UNA COPA DEL MUNDO!! ¡YAMAL APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO Y MARCÓ EL 1-0 DE ESPAÑA VS. ARABIA SAUDITA!



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9vYZ6ur9q9 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 21, 2026 Tras el empate 0-0 contra Cabo Verde, la Selección Española necesitaba despejar las dudas sobre su capacidad realizadora. El seleccionador Luis de la Fuente revolucionó el once inicial con cuatro cambios estratégicos, apostando por la verticalidad de Yamal para romper la defensa saudí desde el primer minuto del encuentro.

El impacto táctico de Lamine Yamal y los precedentes de De la Fuente La inclusión del joven extremo fue parte de un plan más ofensivo que buscaba corregir la falta de velocidad en la circulación de balón vista en el debut. Yamal no solo aportó el gol inicial, sino que se convirtió en el referente de ataque por la banda derecha, generando espacios y ganando duelos individuales constantes. Su presencia permitió que España jugara de forma más directa y vertical.

DLA (8) Lamine Yamal anotó el 1-0 ante Arabia Saudita, su primer tanto en un Mundial. EFE/EPA/RONALD WITTEK El seleccionador nacional no dudó en agitar el equipo titular tras el tropiezo inicial, realizando cuatro cambios estratégicos que incluyeron la entrada de Pedro Porro, Dani Olmo, Gavi y el propio Yamal. Esta decisión de revolucionar el once titular ante la falta de gol es una maniobra recurrente en la trayectoria del técnico riojano cuando los resultados no acompañan en el debut de un gran torneo. El objetivo era construir uno de los planteamientos más ofensivos posibles con los veintiséis convocados disponibles en la lista oficial.