4 de agosto de 2026 - 21:37

José Luis "Chicho" Bazzali es el nuevo entrenador de Gutiérrez Sport Club

El reconocido periodista dirigió su primera práctica al frente del Celeste, pensando en el torneo de la Liga Mendocina.

José Luis Chicho Bazzali es el nuevo entrenador de Gutiérrez Sport Club

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Gutiérrez
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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José Luis Bazzali, flamante entrenador del Celeste:

El Celeste busca resultados positivos en medio de la reconstrucción que atraviesa desde el doloroso descenso del Torneo Federal A la temporada pasada. Por ese motivo, este martes decidió iniciar un nuevo ciclo al mando de su flamante cuerpo técnico. El mismo es encabezado por José Luis Bazzali, reconocido entrenador y periodista mendocino.

A través de las redes sociales, el Perro oficializó la noticia: "José Luis Bazzali es el nuevo entrenador del plantel de primera de Gutiérrez Sport Club. Tras su paso por la selección de la Liga Mendocina, Bazzali dirigirá al celeste en el Torneo Clausura ¡Éxitos junto al perro!", lanzaron. Luego, compartieron una galería de fotos correspondiente a la primera práctica con el plantel, en pleno césped del Anselmo Zingaretti.

La historia de Chicho Bazzali, nuevo DT de Gutiérrez Sport Club:

Cabe destacar que el entrenador viene de cumplir con un gran papel con la Selección Mendocina Sub 20 en la Copa San Luis 2026, donde alcanzó la final. En esa instancia, cayó ante la Selección Argentina del ascenso. A pesar de no consagrarse campeón, dejó una imagen más que positiva. Previamente, había sido elegido para conducir al combinado local en la Copa País 2025.

En ese momento, en diálogo excluviso con Diario Los Andes, el DT contó lo que sintió al retornar al fútbol, en medio de su paso por los medios de comunicación. "Vengo del fútbol. Después lo dejé, pero siempre tiene un gustito volver y hace rato que lo deseaba".

Respecto a su trayectoria como jugador, José Luis Bazzali fue delantero, y tuvo pasos por Godoy Cruz, Gimnasia, Huracán de San Rafael, All Boys, Gutiérrez, Atlético Argentino, y Policial de Catamarca. Luego se retiró, y se dedicó a su carrera de periodista, dentro de la sección deportiva de Canal 9.

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