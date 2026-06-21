Quién es Donny the Duck, el pato estadounidense que hoy lidera la hinchada de Escocia en el Mundial 2026

El ave, conocida como Donny the Duck, ya era popular en eventos de Rhode Island antes de ser adoptada por la hinchada de Escocia como su mascota no oficial.

Este pato es uno de los más famosos en este momento por liderar la hinchada escocesa.

El Mundial 2026 ha tomado un rumbo inesperado fuera de las canchas con la aparición de mascotas espontáneas. Tras el éxito masivo del pato Merlín en México, la afición de Escocia adoptó a Donny, un pequeño pato que desfila con la bandera escocesa al ritmo de las gaitas entre miles de fanáticos internacionales.

Conocido formalmente como "Donny the Duck" o Dawn, este animal se ha transformado en el amuleto no oficial de la hinchada escocesa durante la primera fase del torneo. Su presencia no es una coincidencia improvisada para el Mundial; Donny ya era una figura reconocida en Providence, Rhode Island, por asistir a diversos eventos deportivos locales desde el año 2024.

Cómo Donny the Duck se convirtió en la mascota de la Tartan Army La fama global de Donny estalló cuando la Tartan Army, la porra oficial de Escocia, lo integró en sus marchas hacia el Gillette Stadium en Foxborough. Videos virales muestran al pato caminando entre hombres vestidos con kilts, portando un pequeño chaleco con la cruz de San Andrés. Esta tendencia surge como una respuesta directa a Merlín, el pato mexicano que viste la camiseta de su selección y que ha sido mencionado en conferencias gubernamentales.

image El fenómeno de estos animales refleja una desconexión entre el público y las mascotas oficiales de la FIFA para esta edición: Clutch, Maple y Zayu. Ante la falta de arraigo de estos personajes corporativos, la creatividad de los aficionados ha impuesto a sus propios protagonistas. Mientras Merlín ya actúa como embajador oficial de la Ciudad de México y filma comerciales con la FIFA, Donny encabeza las comitivas escocesas luciendo un medallón dorado en sus apariciones públicas.

Por qué los patos mundialistas como Donny y Merlín se volvieron fenómenos virales El impacto ha escalado a niveles comerciales inesperados. En Vancouver se reportan ventas de figuras de patos con jerseys mundialistas, mientras que especialistas legales confirman que estas aves pueden ser utilizadas en imágenes siempre que no se utilicen indebidamente marcas registradas. Donny y Merlín siguen la estela de figuras históricas como el Pulpo Paul, aunque con una función distinta: no buscan predecir resultados, sino servir como símbolos de alegría para las hinchadas.