Martín Palermo regresa a Platense: asume en plena crisis y antes de un partido histórico por la Libertadores

El equipo acumula 14 partidos sin ganar en el torneo local, pero en una semana jugará el partido más importante de su historia en la Copa Libertadores.

Martín Palermo concretó este miércoles su regreso como director técnico de Platense tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia del club en Vicente López. El entrenador reemplaza a Walter Zunino en un contexto de crisis deportiva, marcada por una racha de 14 partidos sin victorias locales y una reciente derrota por 4-0.

Palermo asume el cargo luego de que el ciclo anterior terminara abruptamente tras la goleada sufrida ante Talleres como local. Aquella jornada cerró con incidentes significativos, incluyendo enfrentamientos entre el capitán Ignacio Vázquez y simpatizantes ubicados en la platea, además de protestas de la barra brava en los alambrados. La salida de Walter Zunino, quien había asumido en noviembre de 2025 tras años como ayudante de campo de Orsi y Gómez, se aceleró por los resultados negativos.

Martín Palermo no seguirá en el banco de Platense. (Prensa Platense) Este será el segundo ciclo del exfutbolista de 52 años al frente del "Calamar", institución a la que dirigió durante toda la temporada 2023. En aquel periodo, consiguió asegurar la permanencia en la Primera División y lideró una de las mejores campañas recientes del club al alcanzar la final de la Copa de la Liga en Santiago del Estero. A pesar de contar con el respaldo de la dirigencia para seguir, Palermo decidió no renovar su vínculo tras perder la final ante Rosario Central.

Debut ante Independiente y el desafío histórico en la Libertadores El regreso se produce en un escenario donde el equipo no sumó triunfos en competencias locales y quedó relegado a los últimos puestos de la Tabla Anual. Sin embargo, la situación deportiva presenta una dualidad inédita: el club logró una histórica clasificación a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El debut de Palermo se produciría este sábado desde las 21:30 frente a Independiente en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Apenas cuatro días después de visitar Avellaneda, el entrenador deberá dirigir el partido más importante en la historia de la institución. El miércoles 12 de agosto, Platense recibirá a Coquimbo Unido de Chile por el encuentro de ida de los octavos de final del máximo certamen continental. La revancha de esta serie decisiva se disputará una semana más tarde en condición de visitante.