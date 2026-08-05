EA SPORTS FC 27 recreó un barrio porteño en su nuevo mapa y los usuarios buscan la esquina real: "es Boedo"

EA SPORTS presentó oficialmente The Grounds , el mundo abierto de FC 27 que integra el modo Clubes Pro en un espacio dinámico para cien jugadores. El mapa destaca por el distrito Zeiza , un tributo al potrero argentino que cuenta con Paulo Dybala como mentor oficial de la experiencia .

El lanzamiento mundial del título está previsto para el 25 de septiembre en múltiples plataformas, eliminando los menús aislados para dar paso a una interacción social directa entre los usuarios. El distrito Zeiza fusiona la arquitectura tradicional latinoamericana con influencias europeas , recreando la atmósfera de las calles porteñas.

Tras la difusión de las imágenes oficiales, la plataforma X se convirtió en el escenario de una discusión técnica sobre la ubicación geográfica exacta del distrito. Los usuarios compararon las capturas del juego con esquinas reales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para descifrar el origen del diseño.

Las opiniones se dividieron principalmente entre los barrios de Boedo, Almagro y Parque Patricios . Algunos internautas afirmaron que el escenario "parece Carlos Calvo y Boedo" o "exactamente la esquina de Boedo y Caseros", mientras otros sostuvieron que se trata de un "Parque Patricios de manual" o una mezcla con Barracas y Caballito.

La representación nacional incluye la Tienda Zeiza , donde se podrán adquirir ítems cosméticos con identidad local, y cuenta con Dybala guiando eventos de lealtad y trabajo en equipo. La figura de "La Joya" acompaña la progresión de los jugadores desde sus raíces en el fútbol argentino hacia la élite europea.

Además de Zeiza, existen otros distritos inspirados en diferentes culturas futbolísticas, como Montclair representando el fútbol urbano francés con sus pistas enjauladas y Parkside, que recrea el ambiente del fútbol de barrio británico.

OFICIAL: Mapa do mundo aberto do EAFC!



Teremos três “bairros”:

• Montclair: Inspirado nas ruas da França

• Zeiza: Baseado nos bairros argentinos

• Parside: Se inspira nas cidades inglesas pic.twitter.com/KJOK3JSYzb — DataFut (@DataFutebol) August 4, 2026

Mecánicas de juego y desafíos en The Grounds

El mapa incorpora modalidades rápidas denominadas "Kickabouts", que fusionan el fútbol con dinámicas arcade como el Balloon Ball o el Bucket Ball, inspirado en el básquetbol. También se suman los Torneos en Vivo de Clubes con reglas alternativas como "Gol Mágico" o "Sin Reglas", disputados en un entorno de 11 contra 11.

El sistema de desarrollo del futbolista virtual se renovó mediante la inclusión de Masteries y Amps. Estos últimos funcionan como potenciadores temporales inspirados en íconos del fútbol que otorgan bonificaciones en atributos específicos. Además de Dybala, mentores como Kylian Mbappé y Chloe Kelly guiarán desafíos de fútbol reducido y creatividad en otras áreas del mapa.