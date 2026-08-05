5 de agosto de 2026 - 13:19

EA SPORTS FC 27 recreó un barrio porteño en su nuevo mapa y los usuarios buscan la esquina real: "es Boedo"

Los usuarios de X identificaron esquinas exactas en el nuevo mapa virtual donde convivirán cien jugadores simultáneamente desde septiembre.

De la Tienda Zeiza a los desafíos de Dybala: todos los detalles de la huella argentina en FC 27.

De la Tienda Zeiza a los desafíos de Dybala: todos los detalles de la huella argentina en FC 27.

Foto:

Por Francisco Moreno

Leé además

El trofeo de la Copa Sudamericana, ya tiene definido sus cruces de cuartos de final. 

Copa Sudamericana 2026: días, horarios y cuándo juegan Boca y River los octavos de final

Por Redacción Deportes
Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: Es hermoso

Kiki Ramos, jugador de la Selección Argentina, niega racismo y defiende al país: "Es hermoso"

Por Redacción Deportes

El lanzamiento mundial del título está previsto para el 25 de septiembre en múltiples plataformas, eliminando los menús aislados para dar paso a una interacción social directa entre los usuarios. El distrito Zeiza fusiona la arquitectura tradicional latinoamericana con influencias europeas, recreando la atmósfera de las calles porteñas.

El debate en redes sociales sobre la identidad porteña de Zeiza

Tras la difusión de las imágenes oficiales, la plataforma X se convirtió en el escenario de una discusión técnica sobre la ubicación geográfica exacta del distrito. Los usuarios compararon las capturas del juego con esquinas reales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para descifrar el origen del diseño.

Las opiniones se dividieron principalmente entre los barrios de Boedo, Almagro y Parque Patricios. Algunos internautas afirmaron que el escenario "parece Carlos Calvo y Boedo" o "exactamente la esquina de Boedo y Caseros", mientras otros sostuvieron que se trata de un "Parque Patricios de manual" o una mezcla con Barracas y Caballito.

La representación nacional incluye la Tienda Zeiza, donde se podrán adquirir ítems cosméticos con identidad local, y cuenta con Dybala guiando eventos de lealtad y trabajo en equipo. La figura de "La Joya" acompaña la progresión de los jugadores desde sus raíces en el fútbol argentino hacia la élite europea.

Además de Zeiza, existen otros distritos inspirados en diferentes culturas futbolísticas, como Montclair representando el fútbol urbano francés con sus pistas enjauladas y Parkside, que recrea el ambiente del fútbol de barrio británico.

Mecánicas de juego y desafíos en The Grounds

El mapa incorpora modalidades rápidas denominadas "Kickabouts", que fusionan el fútbol con dinámicas arcade como el Balloon Ball o el Bucket Ball, inspirado en el básquetbol. También se suman los Torneos en Vivo de Clubes con reglas alternativas como "Gol Mágico" o "Sin Reglas", disputados en un entorno de 11 contra 11.

El sistema de desarrollo del futbolista virtual se renovó mediante la inclusión de Masteries y Amps. Estos últimos funcionan como potenciadores temporales inspirados en íconos del fútbol que otorgan bonificaciones en atributos específicos. Además de Dybala, mentores como Kylian Mbappé y Chloe Kelly guiarán desafíos de fútbol reducido y creatividad en otras áreas del mapa.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los integrantes de la Selección Argentina de fútbol ya piensan en futuros rivales para amistosos de primer nivel

Tras el Mundial, la Selección Argentina enfrentará su primer desafío y juega un amistoso "en casa"

Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

La AFA definió la fecha y sede de la final del Torneo Clausura 2026: estadio moderno y capacidad para ambas hinchadas

Por Francisco Moreno
Martín Palermo regresa a Platense.

Martín Palermo regresa a Platense: asume en plena crisis y antes de un partido histórico por la Libertadores

Por Francisco Moreno
Antonella Roccuzzo respondió a un posteo de Georgina con aplausos. 

Antonela Roccuzzo respaldó a Georgina Rodríguez tras las críticas por su físico: "Amo mis curvas"

Por Francisco Moreno