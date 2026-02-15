Boca y Platense igualaron sin goles en la Bombonera

Nuevamente Boca no pudo conseguir su objetivo, y por ahora no puede alzarse en la cima de su grupo en el Apertura ya que cuenta con 7 puntos.

Lucas Janson tuvo varias veces la oportunidad de abrir el marcador en la Bombonera.

En un partido con pocos momentos interesantes, Boca empató en la Bombonera con Platense por el quinto compromiso del actual Torneo Apertura. Las buenas noticias fueron las vueltas de Cavani y el Chelo Weigandt, fue un partido duro donde ninguno de los dos sacó ventaja y el hincha se fue molesto con el equipo.

Claudio Úbeda todavía no consigue que el equipo replique el juego que mostró bajo sus órdenes al final del 2025. El Chango Zeballos era el gran protagonista dentro del arsenal de delanteros que tiene Boca, que además está lesionado y por ello el DT tuvo que maniobrar con las estrategias y sus jugadores. Hasta el día de hoy, hasta el momento, Boca suma 2 victorias, 2 derrotas y un empate.

image Cavani volvió a sumar Minutos tras una ausencia por lesión de 2 Meses. Gentileza Leandro Paredes salió lesionado al final del partido Durante el encuentro, el volante central campeón del mundo y jugador de la Selección Argentina pidió el cambio a la mitad del segundo tiempo, se tomaba su tobillo derecho y se fue resignándose en el banco de suplentes, no apareció durante los minutos que disputó y no pudo guiar a Boca en este nuevo empate.

Por el momento no hay una lesión grave, por lo visto, ya que el mediocampista se retiró por sus propios medios. Ascacibar, que acompañó a Paredes, tampoco pudo complementar la falta de juego del 5 y capitán de la institución de la Ribera.

El tobillo derecho de Leandro #Paredes, preocupante de cara a lo que viene. pic.twitter.com/q7FFvGrGTe — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) February 16, 2026 Boca y un resultado que nuevamente no acompaña Boca no logra afirmarse en el Torneo Apertura y la igualdad frente a Platense volvió a exponer sus dificultades. Tras cinco fechas acumula dos triunfos, dos caídas y un empate, un registro que marca su irregularidad. El equipo no logra sostener una línea de juego definida ni imponer condiciones con constancia, y eso lo mantiene lejos de consolidarse como protagonista.

En ofensiva tampoco surge un referente claro que tome el liderazgo. Lucas Janson tuvo oportunidades concretas, pero falló en la resolución y dejó pasar chances importantes. A la falta de peso arriba se sumaron algunas dudas de Marchesín bajo los tres palos, con intervenciones poco firmes que generaron incertidumbre. Entre la escasa eficacia y ciertas vacilaciones defensivas, el conjunto xeneize sigue sin encontrar estabilidad, ahora el próximo viernes recibirá a Racing.