Boca y Platense igualaron sin goles en la Bombonera

Claudio Úbeda todavía no consigue que el equipo replique el juego que mostró bajo sus órdenes al final del 2025. El Chango Zeballos era el gran protagonista dentro del arsenal de delanteros que tiene Boca, que además está lesionado y por ello el DT tuvo que maniobrar con las estrategias y sus jugadores. Hasta el día de hoy, hasta el momento, Boca suma 2 victorias, 2 derrotas y un empate.
Leandro Paredes salió lesionado al final del partido
Durante el encuentro, el volante central campeón del mundo y jugador de la Selección Argentina pidió el cambio a la mitad del segundo tiempo, se tomaba su tobillo derecho y se fue resignándose en el banco de suplentes, no apareció durante los minutos que disputó y no pudo guiar a Boca en este nuevo empate.
Por el momento no hay una lesión grave, por lo visto, ya que el mediocampista se retiró por sus propios medios. Ascacibar, que acompañó a Paredes, tampoco pudo complementar la falta de juego del 5 y capitán de la institución de la Ribera.
Boca no logra afirmarse en el Torneo Apertura y la igualdad frente a Platense volvió a exponer sus dificultades. Tras cinco fechas acumula dos triunfos, dos caídas y un empate, un registro que marca su irregularidad. El equipo no consigue sostener una línea de juego definida ni imponer condiciones con constancia, y eso lo mantiene lejos de consolidarse como protagonista.
En ofensiva tampoco surge un referente claro que tome el liderazgo. Lucas Janson tuvo oportunidades concretas, pero falló en la resolución y dejó pasar chances importantes. A la falta de peso arriba se sumaron algunas dudas de Marchesín bajo los tres palos, con intervenciones poco firmes que generaron incertidumbre. Entre la escasa eficacia y ciertas vacilaciones defensivas, el conjunto xeneize sigue sin encontrar estabilidad, ahora el próximo viernes recibirá a Racing.