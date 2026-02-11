De 5 millones al préstamo: Boca y un giro inesperado por el pase de Cetré

Todo estaba cerrado entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, pero los resultados de la revisión médica de Edwuin Cetré encendieron las alarmas en el Consejo de Fútbol por un inconveniente en una de sus rodillas. Ahora, el futuro del atacante pende de un hilo.
La operación rondaba los 5 millones de dólares por la totalidad del pase del colombiano, pero el departamento médico del Xeneize detectó anomalías en los estudios previos al contrato. Esta situación reactivó las dudas sobre el estado físico del atacante, quien ya había tenido un traspié similar en Brasil hace pocos días.
Ante la urgencia de cubrir la baja por lesión de Exequiel Zeballos, Boca no quiere dar el brazo a torcer y la necesidad de variantes ofensivas obligó a Juan Román Riquelme a replantear la estrategia de negociación para minimizar los riesgos económicos y deportivos.
La nueva estrategia de Boca: del pase definitivo al préstamo con opción
En las últimas horas, el club de la Ribera envió una nueva propuesta a las oficinas de City Bell. La oferta consiste en un préstamo con opción de compra, manteniendo los montos que se habían acordado inicialmente para la transferencia definitiva. De esta manera, el Xeneize busca evaluar el rendimiento físico de Cetré durante la temporada antes de desembolsar la millonaria suma.
Para Estudiantes, esta variante cambia radicalmente el panorama financiero, ya que necesita "dinero fresco" para acomodar sus cuentas, y una cesión no le garantiza el ingreso inmediato que esperaba. Además, aceptar un préstamo obligaría a Juan Sebastián Verón a renovar el contrato del jugador, ya que su vínculo actual vence el 31 de diciembre de este año.
El fantasma de la rodilla y el antecedente en Brasil
No es la primera vez que el físico le juega una mala pasada al extremo de 28 años en este mercado de pases. Hace apenas diez días, su llegada al Athletico Paranaense se frustró por "divergencias de último momento", aunque medios brasileños filtraron que el motivo real fue el resultado de los exámenes médicos.
El historial de Cetré registra una intervención quirúrgica de meniscos en 2018, cuando jugaba en México. La cicatriz de aquella operación es la que aparece en las pruebas actuales y genera desconfianza en los compradores. Pese a esto, el colombiano brilló en Estudiantes, sumando 86 partidos y siendo pieza clave en la obtención de dos títulos recientes bajo la conducción de Eduardo Domínguez.
Tras el fallido pase a Boca: ¿juega el clásico platense?
Mientras los dirigentes negocian a contrarreloj, el jugador regresó a los entrenamientos en el Country de City Bell junto a sus compañeros. Cetré no fue tenido en cuenta en los últimos tres compromisos debido a su inminente salida, pero su retorno a las prácticas abre una posibilidad inesperada.
Si el pase a Boca termina de caerse definitivamente antes del fin de semana, el DT Eduardo Domínguez podría incluirlo en la lista de convocados. Esto significaría que Cetré reaparecería nada menos que en el clásico frente a Gimnasia en el Bosque este domingo a las 17 por la fecha 5 del Torneo Apertura. La decisión final ahora está en manos de Estudiantes y la respuesta que den a la última propuesta del Xeneize.