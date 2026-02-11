De 5 millones al préstamo: Boca y un giro inesperado por el pase de Cetré

Un estudio médico detectó secuelas de una vieja lesión del colombiano y frenó la transferencia. Boca busca una salida creativa para sumar al extremo hoy mismo.

Todo estaba cerrado entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata, pero los resultados de la revisión médica de Edwuin Cetré encendieron las alarmas en el Consejo de Fútbol por un inconveniente en una de sus rodillas. Ahora, el futuro del atacante pende de un hilo.

La operación rondaba los 5 millones de dólares por la totalidad del pase del colombiano, pero el departamento médico del Xeneize detectó anomalías en los estudios previos al contrato. Esta situación reactivó las dudas sobre el estado físico del atacante, quien ya había tenido un traspié similar en Brasil hace pocos días.

Ante la urgencia de cubrir la baja por lesión de Exequiel Zeballos, Boca no quiere dar el brazo a torcer y la necesidad de variantes ofensivas obligó a Juan Román Riquelme a replantear la estrategia de negociación para minimizar los riesgos económicos y deportivos.

image Boca acelera a fondo en busca de un reemplazante para el "Changuito" Zeballos. La nueva estrategia de Boca: del pase definitivo al préstamo con opción En las últimas horas, el club de la Ribera envió una nueva propuesta a las oficinas de City Bell. La oferta consiste en un préstamo con opción de compra, manteniendo los montos que se habían acordado inicialmente para la transferencia definitiva. De esta manera, el Xeneize busca evaluar el rendimiento físico de Cetré durante la temporada antes de desembolsar la millonaria suma.

Estudiantes El colombiano Edwin Cetré convirtió un verdadero golazo de chilena para el empate parcial. Gentileza Para Estudiantes, esta variante cambia radicalmente el panorama financiero, ya que necesita "dinero fresco" para acomodar sus cuentas, y una cesión no le garantiza el ingreso inmediato que esperaba. Además, aceptar un préstamo obligaría a Juan Sebastián Verón a renovar el contrato del jugador, ya que su vínculo actual vence el 31 de diciembre de este año.