9 de febrero de 2026 - 23:49

La dupla que hizo historia en Boca se volvió a encontrar en Río Cuarto

Villa y “Wanchope” Ábila compartieron un abrazo emotivo en la previa del partido entre Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia, recordando los días en que juntos lideraban el ataque Xeneize.

El delantero y capitán de Independiente, Sebastián Villa se reencontró con un viejo amigo, Wanchope Ábila.

El delantero y capitán de Independiente, Sebastián Villa se reencontró con un viejo amigo, Wanchope Ábila.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

Juan Román RIquelme, presidente de Boca.

Se conoció la nueva reforma que Juan Román Riquelme planea en Boca: "levanta el barrio"

Por Francisco Moreno
La vuelta de Merentiel ilusiona a los hinchas Xeneizes.

Una luz al final del tunel para Boca: regresa Miguel Merentiel a los once titulares

Por Redacción Deportes

Una dupla recordada

Sebastián Villa y Ramón Ábila fueron dos delanteros clave en Boca Juniors entre 2018 y 2021, formando una dupla temida por su velocidad, potencia y olfato goleador. Villa, con su habilidad para encarar y desequilibrar por las bandas, se consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, mientras que Ábila, un “9” clásico, se destacó por su fuerza física y capacidad para definir en el área, convirtiéndose en un referente en los momentos más importantes del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021021691980230942&partner=&hide_thread=false

Salidas conflictivas y reencuentro emotivo

Ambos vivieron salidas conflictivas de Boca, pero eso no impidió que se reencontraran con afecto en la previa del partido entre el León y la Lepra. Tras varios años sin compartir equipo, se abrazaron, se saludaron y compartieron sonrisas, recordando viejos tiempos y la química que alguna vez los hizo imparables en el ataque.

Villa capitán y Ábila en el banco

En el encuentro de hoy, Villa fue titular y capitán en Independiente Rivadavia, mientras que Ábila, que se incorporó al León hace apenas una semana, estuvo en el banco durante el primer tiempo, observando con atención a su excompañero.

El reencuentro no solo evocó recuerdos para los jugadores, sino también para los hinchas que alguna vez disfrutaron de su dupla en Boca, mostrando que, más allá de las diferencias y los cambios de club, la conexión futbolística y el respeto entre ambos sigue intacta

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

momento insolito en velez sarfield: una avioneta paso por encima del entrenamiento y dejo un fuerte mensaje

Momento insólito en Vélez Sarfield: una avioneta pasó por encima del entrenamiento y dejó un fuerte mensaje

Por Redacción Deportes
Boca acelera a fondo en busca de un reemplazante para el Changuito Zeballos.

Boca quiere meter otra bomba en este mercado: van a la carga por Edwuin Cetré

Por Redacción Deportes
Preocupación en Boca por la lesión del Changuito Zeballos.

Boca no tiene paz: el Changuito Zeballos salió lesionado del entrenamiento y sería baja por desgarro

Por Francisco Moreno
Vóley. Bell Ville dio cátedra frente a San Lorenzo

Vóley: Sonder y Bell Ville pisan fuerte en la Liga Argentina de damas

Por Gonzalo Tapia