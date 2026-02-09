La dupla que hizo historia en Boca se volvió a encontrar en Río Cuarto

Villa y “Wanchope” Ábila compartieron un abrazo emotivo en la previa del partido entre Estudiantes de Río Cuarto e Independiente Rivadavia , recordando los días en que juntos lideraban el ataque Xeneize.

El delantero y capitán de Independiente, Sebastián Villa se reencontró con un viejo amigo, Wanchope Ábila.

En la previa al partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Río Cuarto, se reencontraron dos viejos conocidos y se estrecharon abrazos muy afectivos: Wanchope Ábila y Sebastián Villa.

Una dupla recordada Sebastián Villa y Ramón Ábila fueron dos delanteros clave en Boca Juniors entre 2018 y 2021, formando una dupla temida por su velocidad, potencia y olfato goleador. Villa, con su habilidad para encarar y desequilibrar por las bandas, se consolidó como uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo, mientras que Ábila, un “9” clásico, se destacó por su fuerza física y capacidad para definir en el área, convirtiéndose en un referente en los momentos más importantes del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2021021691980230942&partner=&hide_thread=false ¡¡UN SALUDO QUE LLENA DE NOSTALGIA A LOS XENEIZES!! Wanchope Abila se encontró con Seba Villa en la previa de Estudiantes de Río Cuarto vs. Independiente Rivadavia... ¿Qué se habrán dicho entre risas? pic.twitter.com/X0rx9u2MNu — SportsCenter (@SC_ESPN) February 10, 2026 Salidas conflictivas y reencuentro emotivo Ambos vivieron salidas conflictivas de Boca, pero eso no impidió que se reencontraran con afecto en la previa del partido entre el León y la Lepra. Tras varios años sin compartir equipo, se abrazaron, se saludaron y compartieron sonrisas, recordando viejos tiempos y la química que alguna vez los hizo imparables en el ataque.

Villa capitán y Ábila en el banco En el encuentro de hoy, Villa fue titular y capitán en Independiente Rivadavia, mientras que Ábila, que se incorporó al León hace apenas una semana, estuvo en el banco durante el primer tiempo, observando con atención a su excompañero.