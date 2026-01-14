No llegan los refuerzos, pero si las lesiones en Boca: el parte médico de cuatro jugadores importantes

El parte médico oficial confirmó varias bajas clave en el plantel de Boca justo antes del duelo ante Millonarios y a semanas del inicio del torneo local.

En plena pretemporada 2026, Boca Juniors enfrenta una situación preocupante tras la difusión del parte médico oficial que confirmó la ausencia de cuatro futbolistas habituales que no podrán estar a disposición del entrenador Claudio Úbeda para el amistoso ante Millonarios de Colombia, programado por la Copa Miguel Ángel Russo en la Bombonera.

Las bajas más significativas contemplan distintas dolencias que afectan a nombres de peso en el plantel. Rodrigo Battaglia padece una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles derecho, una lesión de gravedad que lo mantendría fuera por varios meses. Por su parte, Carlos Palacios fue descartado por una sinovitis en la rodilla derecha, complicación que arrastra desde la temporada anterior.

Palacios, Carlos: Presenta sinovitis de rodilla derecha.

Battaglia, Rodrigo: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.

Cavani, Edinson: Presenta lumbalgia.

Giménez, Milton: Presenta pubalgia.



Cavani sigue entrenando apartado del plantel de Boca El frente de ataque tampoco estará completo, Edinson Cavani quedó al margen del duelo por una lumbalgia que no pudo superar desde finales de 2025, mientras que Milton Giménez fue desafectado por pubalgia, lo que cierra la lista de ausencias entre los titulares habituales.

Estas bajas obligaron al cuerpo técnico a ajustar los ensayos tácticos y probar nuevas variantes, durante los últimos entrenamientos, Boca trabajó con un esquema con tres delanteros, destacándose figuras como Kevin Zenón junto a Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, mientras que Brian Aguirre también tuvo participación ante la imposibilidad de contar con Giménez.

image El amistoso frente a Millonarios, que se jugará con público completo como parte de la novedad institucional de abrir las puertas a no socios, será la primera prueba del año para Boca, que luego enfrentará a Olimpia de Paraguay el domingo 18 en San Nicolás antes de debutar oficialmente en el Torneo Apertura 2026.

Con el arranque de la temporada cada vez más cerca, las lesiones obligan a Boca a extremar cuidados y a reorganizar su planificación deportiva. La evolución de los futbolistas será clave en las próximas semanas, mientras el cuerpo técnico busca alternativas para llegar al inicio del torneo con la mayor cantidad de piezas disponibles. image