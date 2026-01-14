El cambio de último momento en Boca antes del primer amistoso y la grave lesión de una de sus promesas

El Xeneize debuta este miércoles ante Millonarios en La Bombonera y Úbeda sorprendió con el ingreso de Brian Aguirre por Kevin Zenón.

Boca Juniors se prepara para saltar a la cancha por primera vez en este 2026. Este miércoles, desde las 19, La Bombonera será el escenario de la Copa Miguel Ángel Russo frente a Millonarios de Colombia. Claudio Úbeda ya tiene todo definido, pero su última prueba dejó a los hinchas con la boca abierta por un cambio de último momento.

El cambio inesperado en el ataque xeneize En el ensayo final previo al duelo con los colombianos, el DT decidió meter mano en el tridente ofensivo. Brian Aguirre, el ex delantero de Newell’s, parece haberle ganado la pulseada a Kevin Zenón sobre la hora para ocupar un lugar en la delantera. Es una decisión llamativa, ya que Aguirre venía con apenas 11 minutos de juego oficial en el último mes y medio.

image La formación que asoma para el debut incluye a Agustín Marchesín en el arco y una defensa integrada por Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. El esquema táctico será un 4-3-3 bien ofensivo, buscando aprovechar la velocidad por las bandas y el olfato goleador de Miguel Merentiel en el centro del área.

El mediocampo de lujo y una baja que duele Lo que más ilusiona al mundo Boca es la presencia de Leandro Paredes y Ander Herrera compartiendo el eje central junto al juvenil Milton Delgado. Esta combinación de experiencia internacional y juventud es la gran apuesta de Úbeda para darle jerarquía al equipo en un homenaje especial a Russo, técnico que marcó la historia de ambos clubes.

Sin embargo, no todo es alegría en la Ribera. El club recibió una noticia durísima desde Victoria: Simón Rivero, juvenil cedido a Tigre pero con contrato en Boca hasta 2028, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El volante tendrá una recuperación de entre 8 y 10 meses, un golpe sensible para los planes del club a futuro.