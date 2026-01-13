Boca Juniors comenzará el año ante Millonarios con fuertes bajas en su formación

El Xeneize enfrentará al conjunto colombiano en un amistoso de pretemporada, sin tres jugadores importantes.

Miguel Merentiel seguirá desde el arranque, debido a la baja por lesión de Cavani

Compartir







Boca Juniors se prepara para su debut futbolístico en el 2026 con un dolor de cabeza importante, debido a las bajas que tendrá que suplir el técnico Claudio Úbeda. Son tres los jugadores que no podrán estar ante Millonarios de Colombia por lesión.

Battaglia, Palacios y Cavani afuera del amistoso: Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors Los que se perderán el primer choque de la pretemporada son tres futbolistas de peso para el andamiaje colectivo del entrenador Xeneize: el volante Rodrigo Battaglia, y los atacantes Carlos Palacios y Edinson Cavani. Ninguno podrá decir presente por las molestias que arrastran.

La situación del volante es complicada, ya que sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo ha marginado durante gran parte de la pretemporada de Boca Juniors. Si bien está evolucionando, todavía debe atravesar varias semanas más para quedar en óptimas condiciones.

Mientras tanto, el chileno recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha, y quedará afuera por decisión del cuerpo técnico, que quiere preservarlo hasta que esté al 100% de su capacidad física. Sin dudas, es el caso que menos preocupa.

image La broma del retiro de Cavani llegó hasta los medios internacionales. Por último, está la dura realidad de Edinson Cavani. El delantero confirmó que seguirá en el club en el 2026, y se está esforzando para recuperar terreno perdido. Sin embargo, su dolor lumbar es permanente, y todo indica que no se pasará. Así, tiene dos alternativas: o juega con esa gran molestia a cuestas, o apoya desde afuera del campo de juego (esta última opción es la que se está repitiendo).