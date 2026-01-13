13 de enero de 2026 - 17:49

Boca Juniors comenzará el año ante Millonarios con fuertes bajas en su formación

El Xeneize enfrentará al conjunto colombiano en un amistoso de pretemporada, sin tres jugadores importantes.

Miguel Merentiel seguirá desde el arranque, debido a la baja por lesión de Cavani

Boca Juniors se prepara para su debut futbolístico en el 2026 con un dolor de cabeza importante, debido a las bajas que tendrá que suplir el técnico Claudio Úbeda. Son tres los jugadores que no podrán estar ante Millonarios de Colombia por lesión.

Battaglia, Palacios y Cavani afuera del amistoso:

Carlos Palacios, atacante chileno de Boca Juniors
Los que se perderán el primer choque de la pretemporada son tres futbolistas de peso para el andamiaje colectivo del entrenador Xeneize: el volante Rodrigo Battaglia, y los atacantes Carlos Palacios y Edinson Cavani. Ninguno podrá decir presente por las molestias que arrastran.

La situación del volante es complicada, ya que sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo ha marginado durante gran parte de la pretemporada de Boca Juniors. Si bien está evolucionando, todavía debe atravesar varias semanas más para quedar en óptimas condiciones.

Mientras tanto, el chileno recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha, y quedará afuera por decisión del cuerpo técnico, que quiere preservarlo hasta que esté al 100% de su capacidad física. Sin dudas, es el caso que menos preocupa.

Así, el técnico comenzó a trabajar en los reemplazos. En el medio, Ander Herrera tendría otra chance más para ganarse un puesto junto a Leandro Paredes y Milton Delgado. Por delante de ellos, Kevin Zenón jugará en lugar de Carlos Palacios. Mientras tanto, arriba Miguel Merentiel se repartirá el ataque con Exequiel Zeballos.

La probable formación de Boca Juniors:

De no mediar inconvenientes, el once inicial de Claudio Úbeda para el choque ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

