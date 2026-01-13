En silencio, Independiente Rivadavia negocia por un prometedor juvenil de River Plate

Independiente Rivadavia continúa buscando opciones para reforzarse en el mercado de pases, y en los últimos días avanzó en los intentos por contratar a un delantero de la cantera de River Plate , que necesita salir del club y sumar minutos de peso. Hay optimismo en el Parque.

El nombre que el Azul busca con perfil bajo pero mucha ilusión es Juan Bautista Dadín , atacante de área que debutó en el 2025 con la camiseta del Millonario. El objetivo del club mendocino es contratarlo a préstamo por un año para que sea una opción más en la zona de definición.

El juvenil de 19 años jugó su primer partido oficial casualmente ante Godoy Cruz durante la Liga Profesional 2025, pero luego apenas acumuló 115 minutos a lo largo de su primer año en River, y nunca pudo ganarse un lugar entre los once.

Esto provocó que Marcelo Gallardo no lo incluya en el plantel que lleva a cabo la pretemporada en Uruguay, y que el jugador reciba la noticia de que debía buscarse nuevos horizontes para ganar en experiencia en el alto nivel local y continental. Así, dos opciones surgieron con fuerza: Sarmiento de Junín e Independiente Rivadavia.

Las ventajas que tiene la Lepra para asegurarse los servicios del goleador de la Reserva del Millonario son muy claras . Tendrá mejor competencia que el Verde de Junín (además del torneo local, jugará la Copa Libertadores y varias finales); tiene en su poder el pase de Sebastián Villa (despierta el interés de River, que podría incluir a Dadín en la negociación); y posee el antecedente positivo del préstamo de Ezequiel Centurión (potenció claramente su nivel jugando en Mendoza).

Así, el Azul mantiene altas las expectativas respecto a la negociación, y aguarda la inminente determinación del conjunto de Núñez en relación al futuro del juvenil.

La historia de Juan Bautista Dadín:

image

Oriundo de Balcarce, Provincia de Buenos Aires, Dadín llegó a River en 2017, integrando las categorías formativas desde aquel entonces. En el primer semestre del año, el atacante fue un habitual titular en la División Reserva, e integró el plantel de Primera que disputó el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Tiene 19 años, ya que nació el 20 de mayo de 2006. Es uno de los goleadores más temibles de las divisiones inferiores de River Plate, y sueña con replicar esa capacidad ofensiva en la máxima categoría. Sus números llevaron al Millo a blindarlo con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros.

Hace un tiempo, cuando todavía jugaba en la Quinta División, le aseguró al sitio oficial del club como fue su llegada: "Me habían visto jugar en la Liga de Mar del Plata, después hicieron una prueba en Los Patos y a fines de 2016 me ofrecieron venir a Buenos Aires. Jugué un amistoso contra Defensores de Belgrano en River Camp. Anduve bien y en abril de 2017 hice la última y ahí me ficharon. Es un sueño, porque aunque pasen los años nunca te olvidás del primer día en que te ponés la camiseta de River".

En relación a sus características, Dadín había contado: "Soy un jugador habilidoso que maneja los dos perfiles. Siempre busco tirar diagonales y jugar a espalda de los defensores. Soy de hacer goles, participar del juego asociado y presionar alto".