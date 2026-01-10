De la gloria con Independiente Rivadavia a un nuevo desafío: Deportivo Maipú suma a un campeón mendocino

El "Cruzado" oficializó la llegada de un mediocampista campeón con Independiente Rivadavia para reforzar su proyecto en la Primera Nacional 2026.

De ser parte en el ascenso de Independiente Rivadavia a formar parte de Deportivo Maipú.

Deportivo Maipú continúa fortaleciéndose de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional con la incorporación de un futbolista que ya conoce la alegría de un título provincial. El mediocampista Mateo Ortale, parte de la campaña exitosa de Independiente Rivadavia en el ascenso de 2023, firmó contrato con el "Cruzado" y se sumará al plantel que dirige Alexis Matteo.

Ortale, de 23 años, surgido en Estudiantes de La Plata y con pasos por Alvarado e Independiente Rivadavia, estampó su firma con Maipú hasta diciembre de 2027. En su última temporada con el conjunto marplatense disputó una docena de encuentros y aportará juventud y llegada al mediocampo cruzado.

independiente_rivadavia_de_mza_383961031_1369633877096714_6387527949318229152_n La llegada del ex Independiente Rivadavia alarga la lista de fichajes del "Cruzado" Su llegada se suma a un mercado de pases activo para el "Cruzado", que ya había confirmado varias caras nuevas: el mediocampista Juan Pablo Gobetto, el delantero Luis Felipe Rivarola, el experimentado Fausto Montero, el arquero Luciano Peraggini y el joven atacante Juan Cruz Giacone, además de juveniles que subieron al primer equipo.

Con Ortale ya confirmado, Maipú no solo incorpora talento sino también experiencia reciente en triunfos importantes, apuntando así a forjar un equipo competitivo que aspire a pelear por los primeros puestos del torneo en 2026.

image Con este refuerzo, Deportivo Maipú refuerza una zona clave del campo y suma un jugador que ya sabe lo que es competir en contextos de presión y pelear por objetivos importantes. La intención del cuerpo técnico es armar un plantel equilibrado, con una base joven pero con experiencia reciente en torneos exigentes.