Deportivo Maipú arrancó la pretemporada con caras nuevas y varias despedidas

El Deportivo Maipú puso en marcha su preparación para la temporada 2026 con la mira puesta en competir de lleno en la Primera Nacional.

Arrancó la pretemporada del Deportivo Maipú.

 

Por Redacción Deportes

Bajo la conducción nuevamente de Alexis Matteo, Deportivo Maipú comenzó los trabajos tras un cierre de año con idas y vueltas, y ya muestra movimientos claros en el armado del plantel de cara a lo que será el arranque de la Primera Nacional.

Entre los refuerzos que ya se integraron al grupo, destaca la vuelta de Fausto Montero al club después de su paso por Atlanta. Además, se sumaron el arquero Agustín Pavón, el delantero Felipe Rivarola y el mediocampista Juan Pablo Gobetto, todos con la intención de aportar recambio y gol para el equipo de Mendoza.

Por el otro lado, el equipo se despidió de varios futbolistas que venían siendo importantes, el arquero Pietrobono, el lateral Luciano Paredes (que continuará su carrera en otro club), el volante Matías Villarreal, el experimentado Rubens Sambueza y el goleador Pío Bonacci no seguirán en la institución.

La puesta a punto para el primer desafío del Deportivo Maipú.

El plantel trabaja con intensidad en "La Fortaleza" desde este sábado y tiene programadas sesiones matinales casi todos los días, excepto los martes cuando se entrenará en doble turno. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada y definir el equipo que representará al club durante el año.

El primer partido de Maipú en la Primera Nacional será como visitante ante Agropecuario, el martes 10 de febrero a las 18:00, en lo que será la apertura de la campaña para los "Cruzados". Además, en la Copa Argentina el rival en los 32vos de final será Deportivo Riestra, un adversario conocido para el club.

Imágenes del último enfrentamiento entre Riestra y Deportivo Maipú.

