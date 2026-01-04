Deportivo Maipú arrancó la pretemporada con caras nuevas y varias despedidas

El Deportivo Maipú puso en marcha su preparación para la temporada 2026 con la mira puesta en competir de lleno en la Primera Nacional.

Bajo la conducción nuevamente de Alexis Matteo, Deportivo Maipú comenzó los trabajos tras un cierre de año con idas y vueltas, y ya muestra movimientos claros en el armado del plantel de cara a lo que será el arranque de la Primera Nacional.

Con la reciente renovación, Alexis Matteo seguirá al frente del equipo, acompañado ahora por Nicolás Saba como preparador físico del cuerpo técnico. Con la confirmación de este staff, la dirigencia empezó a delinear el plantel que enfrentará el próximo torneo con algunas incorporaciones y varias bajas sensibles.

image Entre los refuerzos que ya se integraron al grupo, destaca la vuelta de Fausto Montero al club después de su paso por Atlanta. Además, se sumaron el arquero Agustín Pavón, el delantero Felipe Rivarola y el mediocampista Juan Pablo Gobetto, todos con la intención de aportar recambio y gol para el equipo de Mendoza.

Por el otro lado, el equipo se despidió de varios futbolistas que venían siendo importantes, el arquero Pietrobono, el lateral Luciano Paredes (que continuará su carrera en otro club), el volante Matías Villarreal, el experimentado Rubens Sambueza y el goleador Pío Bonacci no seguirán en la institución.

image La puesta a punto para el primer desafío del Deportivo Maipú. El plantel trabaja con intensidad en "La Fortaleza" desde este sábado y tiene programadas sesiones matinales casi todos los días, excepto los martes cuando se entrenará en doble turno. El objetivo es llegar en óptimas condiciones al inicio de la temporada y definir el equipo que representará al club durante el año.