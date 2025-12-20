Primera Nacional: Deportivo Maipú suma caras nuevas y empieza a delinear su proyecto 2026

Deportivo Maipú continúa sumando refuerzos de cara a la temporada 2026 de la Primera Nacional . El equipo dirigido por Alexis Matteo buscará elevar sus expectativas luego de la campaña realizada en 2025 , en la que, pese a un rendimiento irregular, logró clasificarse al torneo Reducido, aunque sin avanzar demasiado.

De todos modos, la actuación de este año fue ampliamente superior a la de 2024, lo que alimenta la ilusión de un plantel que apunta a ser protagonista en el próximo certamen.

En ese contexto, el Cruzado incorporó a su tercer refuerzo, el arquero Agustín Pavón , de reciente paso por Gutiérrez Sport Club. El guardameta, de 21 años, zurdo y con una estatura de 1,92 metros, realizó las divisiones inferiores en Independiente Rivadavia , donde llegó a desempeñarse en la Reserva antes de su paso al Perro y ahora su arribo al Botellero.

Además, esta semana se produjo el regreso de un histórico de la institución, Fausto “el Memo” Montero. El volante, ex capitán del club y de 37 años, vuelve a calle Vergara tras su paso por All Boys, aportando experiencia y sentido de pertenencia al plantel.

Otro de los nombres que se sumó fue el delantero paraguayo de 26 años, proveniente de Atlético San Martín, donde disputó el último Federal A. En tanto, el primer refuerzo confirmado fue el mediocampista Juan Pablo Gobetto, de 29 años, quien llega desde Alvarado de Mar del Plata.

En cuanto a las renovaciones, Nahuel Galardi extendió su vínculo con la institución hasta la temporada 2028, asegurando continuidad en la estructura del equipo.

image

Por el lado de las salidas, Luciano Paredes no continuará en el club. El lateral derecho fue cedido a préstamo a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que jugará la Liga Profesional 2026 tras consagrarse campeón de la Primera Nacional. Tampoco seguirán en el Cruzado, el arquero Ignacio Pietrobono, los defensores Emiliano Ozuna, Lucas Vallejo y el volante Matías Villarreal.

El plantel, de vacaciones

Este sábado, el plantel realizó su última práctica del año y quedó licenciado hasta el 3 de enero, fecha en la que comenzará la pretemporada con vistas al nuevo desafío en la Primera Nacional.