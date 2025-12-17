17 de diciembre de 2025 - 16:52

Llegan los goles al Deportivo Maipú, que anunció un refuerzo internacional

El Cruzado se arma pensando en pelear bien alto en la Primera Nacional, y confirmó a un futbolista que mostró gran nivel en el Federal A.

Rivarola, el nuevo nombre de Deportivo Maipú

Foto:

Luis Moreno / Actualidad Chacarera
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Deportivo Maipú continúa diagramando lo que será la temporada 2026 de la Primera Nacional y, mientras espera el sorteo de las zonas y el fixture, abrochó a un refuerzo en un puesto clave. Se trata de un delantero que viene de tener un año extraordinario con Atlético Club San Martín.

Con el club de la zona Este sumó 24 partidos y anotó 7 goles, siendo uno de los futbolistas de mejor rendimiento a lo largo de un año con ciertos altibajos. Entre sus características se encuentra la capacidad para buscar el arco de forma constante, los remates de media distancia, y el sacrificio para la presión alta sobre los defensores rivales.

El goleador viene de disputar el Torneo Regional Federal Amateur con Juventud Unida de Gualeguaychú, firmó un contrato que lo vincula al Botellero por las próximas dos temporadas y ya recorrió las instalaciones del club.

Dos refuerzos y varias bajas, el saldo del Botellero:

image

Es el segundo refuerzo del equipo que continuará dirigiendo Alexis Matteo, luego del arribo del mediocampista de 29 años Juan Pablo Gobetto, que viene de jugar la última temporada en Alvarado de Mar del Plata. El jugador con pasado en Juventud Unida de San Luis, Chacarita, y Mitre de Santiago del Estero estampó la firma a préstamo por un año con opción de compra.

Respecto a las bajas, el Cruzado no contará con el arquero Ignacio Pietrobono; los defensores Emiliano Ozuna, Lucas Vallejo, y Luciano Paredes; los volantes Matías Villarreal, y Rubens Sambueza; y el delantero Iván Sandoval.

